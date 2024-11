Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 13°giornata

Nel tredicesimo appuntamento della Liga il Real Madrid si prepara a ricevere l’Osasuna. I Blancos sono reduci dal ‘’riposo’’ non voluto per i tragici fatti metereologici che hanno colpito il territorio di Valencia, dove avrebbero dovuto giocare, con non poche polemiche da parte di Ancelotti che avrebbe preferito il rinvio dell’intera giornata di campionato. Di certo i campioni d’Europa in carica non stanno attraversando un momento positivo, come dimostra la netta sconfitta in settimana al Bernabeu contro il Milan nel quarto turno di Champions League, che fa seguito al sonoro poker subito dal Barcellona ormai due giornate fa sempre fra le mura di casa. Quello che traspare, al momento, è che la grande abbondanza di talenti in attacco, da Mbappé a Vinicius, allo stesso Bellingham, non sia ben supportata da una solidità a centrocampo, facendo sì che il Real si trovi spesso sbilanciato ed esposto a pericoli. A Madrid arriva un Osasuna reduce da due successi consecutivi contro Real Sociedad e Valladolid e ora al quinto posto in classifica e che in questo campionato è già stato capace di battere il Barcellona. Real favorito ma la sfida è tutt’altro che già scritta.

Impegno non insormontabile anche per i cugini dell’Atletico Madrid che in questo weekend sono ospiti del Mallorca. Gli uomini di Simeone sono reduci dal successo casalingo contro Las Palmas e soprattutto dalla vittoria in Champions League contro il Psg al Parco dei Principi, in rimonta e con la rete decisiva di Correa al 93’, in una gara ricca di emozioni e che i tifosi dell’Atletico sperano possa rappresentare la svolta della stagione. Per dare continuità i Colchoneros dovranno avere la meglio su un Mallorca reduce dalla sconfitta in trasferta contro l’Alavés e momentaneamente all’ottavo posto in classifica. Atletico favorito ma la gara è di quelle che può presentare delle trappole.

Il posticipo di questa tredicesima giornata è il match tra Real Sociedad e Barcellona. I blaugrana vengono dalla vittoria nel Derby contro l’Espanyol e dal 5-2 rifilato alla Stella Rossa nell’impegno di Coppa, segno di un Barça in vero stato di grazia e che continua a macinare vittorie a suon di raffiche di goal. I Catalani si trovano ora a più nove sul Real Madrid, che però deve recuperare la partita di Valencia e sembrano avere l’intenzione e un ritmo di chi vuole ‘’ uccidere ‘’ questo campionato. Per non perdere questo andamento perfetto i Rossoblù dovranno superare un Real Sociedad reduce dalla vittoria sul campo del Siviglia. Barça ampiamente favorito.

Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 13°giornata

09.11 14:00 Real Madrid – Osasuna – 1

09.11 21:00 Leganés – Siviglia – 2

10.11 16:15 Mallorca – Atletico Madrid – 2

10.11 18:30 Valladolid – Villareal – 2

10.11 21:00 Real Sociedad – Barcellona – 2