Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 15°giornata

La quindicesima giornata della Liga vede il Barcellona ricevere al Camp Nou il Las Palmas. I blaugrana sono reduci dal clamoroso pareggio sul campo del Celta Vigo, con il goal del 2-2 subito a quattro minuti dalla fine, un paio di minuti dopo l’espulsione di Marc Casadò. Un pareggio che ha a dir poco il sapore della beffa visto il modo in cui è maturato e che vede il Barça in tesa alla classifica con quattro punti di vantaggio sul Real Madrid. La vittoria in settimana contro il Brest in Champions League dimostra come gli uomini di Flick non hanno accusato il colpo, ma adesso devono riscattare il passo falso dello scorso weekend contro un Las Palmas reduce dalla sconfitta interna contro il Mallorca e quart’ultimo in classifica. Facile dire come i rossoblù siano ampiamente favoriti.

Il piccolo incidente di percorso della capolista ha permesso al Real Madrid di accorciare in classifica, riaprendo così un campionato che non era forse chiuso, ma già nelle mani del Barcellona. Grazie alla vittoria per 0-3 sul campo del Leganés gli uomini di Carlo Ancelotti sono ora a quattro lunghezze dai rivali, dovendo ancora recuperare la partita contro il Valencia. Per non perdere il passo della capolista i campioni d’Europa in carica dovranno superare l’esame Getafe reduce dal successo interno contro il Valladolid, arrivato dopo due ko consecutivi, il che sembra essere ampiamente alla portata dei Blancos.

Impegno abbordabile anche per i cugini dell’Atletico Madrid impegnati nella trasferta di Valladolid. Gli uomini di Simeone vengono dalla vittoria di misura, sofferta e per giunta in rimonta contro l’Alavés, portandosi a cinque punti di distanza dal primo posto e provando ad entrare in una lotta per il titolo, nelle quale fino ad ora non erano oggettivamente mai stati. A dare ancora più manforte è il successo arrivato in settimana in Champions League, dove i Colchoneros si sono imposti con un tennistico 0-6 sul campo dello Sparta Praga e sono ora a quota 9 punti e in corsa per entrare tra le prime otto e accedere direttamente alla fase finale della competizione. Per mantenere il passo in campionato l’Atletico dovrà avere la meglio su un Valladolid reduce dalla sconfitta contro i Getafe e ultimo in classifica a quota 9 punti.

Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 15°giornata

30.11 14:00 Barcellona – Las Palmas- 1

30.11 21:00 Valladolid – Atletico Madrid – 2

01.12 14:00 Villareal – Girona – goal

01.12 16:15 Real Madrid – Getafe – 1

02.12 21:00 Sivilgia – Osasuna – 2