Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 16°giornata

Dopo il clamoroso ko rimediato in casa contro Las Palmas che ha improvvisamente riacceso la lotta per il titolo, il Barcellona è stato impegnato in settimana nell’anticipo della 19° giornata, che lo ha visto trionfare sul campo del Mallorca con un netto 1-5, nella speranza di cancellare gli ultimi passi falsi. I blaugrana sono ora in testa alla classifica a più quattro sul Real Madrid, che deve recuperare la gara con il Valencia rinviata per l’alluvione. I rossoblù in questo weekend, valido per la sedicesima giornata, sono ospiti del Betis Siviglia reduce da due sconfitte consecutive. Barça favorito ma, come dimostrano le ultime uscite, nulla è scontato.

Discorso analogo ma con un percorso inverso per i rivali del Real Madrid. Nella scorsa giornata di campionato i blancos erano riusciti ad accorciare sui catalani grazie al passo falso di quest’ultimi e alla vittoria interna contro il Getafe, arrivando così a una lunghezza dagli uomini di Flick. Lavoro poi rimangiato in settimana, poiché il Real, anch’esso impegnato nell’anticipo della 19°giornata, è caduto sul campo dell’Atletico Bilbao. Le Merengues sono comunque a quattro lunghezze dalla vetta con una partita in meno e nel prossimo turno sono impegnate sul campo del Girona reduce da un pareggio e tre successi consecutivi, in un match che non si presente affatto facile. Real favorito ma la sfida presenta più di qualche insidia.

Gli alti e bassi delle due rivali storiche del campionato spagnolo hanno rimesso in gioco anche l’Atletico Madrid, che dopo una lunga fase di discontinuità, è entrato pienamente nella corsa al titolo. I Colchoneros vengono dalla manita rifilata al Valladolid in trasferta, mettendo a segno così la quarta vittoria di fila in campionato ed è ora terzo in classifica, a un punto dai cugini e a meno cinque dalla vetta. Gli uomini di Simeone si preparano a ricevere al Wanda Metropolitano il Siviglia, due squadre che nell’ultimo decennio si sono spesso divise i trionfi in Europa League. Oggi i padroni di casa partono favoriti contro un Siviglia decimo in classifica e reduce dal pareggio contro l’Osasuna.

Promette divertimento il match tra l’Atletico Bilbao e il Villareal, in un vero e proprio scontro diretto per un piazzamento in Champions League. I baschi vengono dalla vittoria sul campo del Rayo Vallecano ma, ancor di più, dall’esaltante successo contro il Real Madrid che lo proietta al quarto posto in solitaria. Di fronte troveranno un Villareal che dista solo tre punti in campionato, reduce però da due pareggi di fila contro Osasuna e Girona. Si può considerare il Bilbao leggermente favorito per gli ultimi risultati ma le due compagini partono da un grande equilibrio.

Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 16°giornata

07.12 16:15 Betis Siviglia – Barcellona – 2

07.12 21:00 Girona – Real Madrid – 2

08.12 16:15 Atletico Bilbao – Villareal – goal

08.12 18:30 Osasuna – Alavés – 1

08.12 21:00 Atletico Madrid – Sivilgia – 1