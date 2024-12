Il diciassettesimo turno della Liga vede degli impegni non proibitivi, almeno sulla carta, per le prime in classifica. Il Barça capolista, reduce dal pareggio contro il Betis Siviglia e piombato in una fase di alti e bassi, riceve al Camp Nou il Leganés che viene dal brutto ko sul campo del Real Sociedad ed è quart’ultimo in classifica. Barcellona favorito e obbligato alla vittoria, con una classifica che adesso non consente più errori.

Discorso non troppo diverso per il Real Madrid che, dopo la vittoria contro il Girona per 0-3, si trova ora a due punti distanza dai Blaugrana e sempre con il match contro il Valencia da dover recuperare. In questo weekend gli uomini di Carlo Ancelotti ricevono al Bernabeu il Rayo Vallecano, reduce dal successo a Valencia, interrompendo così una serie di tre sconfitte consecutive. Pronostico ampiamente dalla parte del Real, ma occhio alle sorprese, come dimostrano le ultime giornate.

Vivono invece un vero e proprio momento di grazia l’Atletico Madrid e l’Atletico Bilbao. I Colchoneros vengono dalla vittoria pirotecnica sul Campo del Siviglia, portando a casa la quinta vittoria consecutiva, a cui è seguito il successo in Champions League contro lo Slovan Bratislava. In questo weekend gli uomini di Simeone ricevono il Getafe, reduce dalla vittoria di misura contro l’Espanyol e cercano la sesta vittoria consecutiva per continuare a guardare in alto, trovandosi ora a tre punti dalla testa del campionato.

Quanto ai baschi, la vittoria nello scontro diretto contro il Villareal, la quarta di fila in campionato, certifica un ottimo momento di forma della squadra, che ora si trova al quarto posto a meno sei dal Barcellona e che nel prossimo turno deve avere la meglio dell’Alavés, reduce da due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro, se vuole continuare a sognare in grande.

Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 17°giornata

14.12 21:00 Real Madrid – Rayo Vallecano – 1

15.12 14:00 Atletico Madrid – Getafe – 1

15.12 16:15 Alavés – Atletico Bilbao – 2

15.12 18:30 Villareal – Betis – 1

15.12 21:00 Barcellona – Leganés – 1