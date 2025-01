Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 19°giornata

Dopo la pausa natalizia torna in campo la Liga con la diciannovesima giornata di campionato. In un fine settimana dove Real Madrid e Barcellona sono impegnate in Arabia Saudita per la Supercoppa di Spagna insieme all’Atletico Bilbao e al Mallorca, il programma dell’ultima giornata del girone d’andata non presenta delle supersfide, almeno sulla carta. Match di media-bassa classifica quello tra il Siviglia e il Valencia. I lusitani vengono dalla sconfitta del Bernabeu contro il Real Madrid, la seconda nelle ultime tre partite, alla luce di un andamento molto discontinuo e di una stagione fino ad oggi anonima. Di fronte trovano un Valencia reduce anch’esso dal ko contro il Real Madrid, nel recupero della dodicesima giornata per via dell’alluvione, che ha il sapore della beffa dato il vantaggio iniziale e la rimonta subita nei minuti finali. Il Siviglia parte con i favori dei pronostici, ma il Valencia visto contro il Real e con una gran sete di punti può rivelarsi un avversario ostico.

Sfida impegnativa ma seppur fattibile per l’Atletico Madrid che ospita l’Osasuna. Gli uomini di Simeone sono reduci dal successo contro il Barcellona al Camp Nou e in questo weekend hanno la possibilità di tornare in vetta alla classifica, trovandosi ora con una gara in meno rispetto a Barça e Real, che a loro volta hanno giocato in anticipo questo turno di campionato per via della Supercoppa. Per farlo dovranno avere la meglio su un Osasuna reduce dalla sconfitta interna contro l’Atletico Bilbao, preceduta da quattro pareggi consecutivi. Atletico favorito ma l’esito del match non è scontato.

Il posticipo della diciannovesima giornata di campionato è dato dallo scontro diretto tra Real Sociedad e Villareal. I padroni di casa sono reduci dal ko casalingo contro il Celta Vigo, trovandosi ora al settimo posto in classifica e cercano i tre punti contro il Villareal per riproiettarsi nella zona europea, andando proprio a meno due dal Villareal. D’altra parte gli ospiti vengono dalla vittoria rotonda contro il Leganés dopo un periodo di flessione dal punto di vista dei risultati e contro il Real Sociedad cercano la vittoria per portarsi a tre punti dal quarto posto, ora occupato dal Bilbao.

Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 19°giornata

11.01 14:00 Alavés – Girona – 2

11.01 16:15 Valladolid – Betis Siviglia – 2

11.01 21:00 Siviglia – Valencia – 1

12.01 16:15 Atletico Madrid – Osasuna – 1

13.01 21:00 Villareal – Real Sociedad – 1