Pronostici Liga

Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 26° giornata

Pronostici Liga: analisi completa delle partite, statistiche e possibili sorprese del turno.

Feb 26, 20261 Lettura
BRUGES, BELGIUM - FEBRUARY 18: Ademola Lookman of Atletico de Madrid celebrates scoring his team's second goal with teammates during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between Club Brugge KV and Atletico de Madrid at Jan Breydelstadion on February 18, 2026 in Bruges, Belgium. (Photo by Alex Bierens de Haan - UEFA/UEFA via Getty Images)

In La Liga siamo arrivati alla 26ª giornata (27 febbraio – 1 marzo 2026). La classifica è cortissima in vetta: il Barcellona ha appena sorpassato il Real Madrid (61 punti contro 60), rendendo ogni partita un potenziale match-scudetto.

Ecco l’analisi e i consigli per questo turno:

I Match Chiave

Barcellona vs Villarreal (Sab 28, 16:15): Il big match di giornata. Il Barça capolista affronta il Villarreal (3° in classifica), che sta vivendo una stagione da sogno. I blaugrana hanno il miglior attacco (67 gol), ma il “Sottomarino Giallo” ha già dimostrato di poter fermare le grandi.

Real Madrid vs Espanyol (Dom 1, 21:00): I Blancos devono rispondere al Barcellona. Al Bernabéu arriva un Espanyol (7°) molto solido ma che fatica contro le big. Per Ancelotti è vietato sbagliare per non perdere il contatto con il primo posto.

Real Oviedo vs Atletico Madrid (Sab 28, 21:00): L’Atletico (4°) cerca punti per blindare la zona Champions dopo i passi falsi di inizio 2026. L’Oviedo è ultimo e sembra ormai destinato alla retrocessione: un’occasione d’oro per Simeone.

Betis vs Siviglia (Dom 1, 18:30): Il “Gran Derbi”. Non è solo una questione di classifica (Betis 5°, Siviglia 12°), ma di supremazia cittadina. Al Benito Villamarín ci si aspetta una gara ad alta tensione e molti cartellini.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Barcellona – Villarreal 1 + Over 2.5 Il Barça al Camp Nou è una macchina, ma il Villarreal può segnare.
Real Madrid – Espanyol 1 (Handicap -1) Il Real vorrà chiudere la pratica velocemente per gestire le energie.
Betis – Siviglia GOL (Entrambe segnano) Il derby di Siviglia raramente finisce a reti bianche.
Levante – Alaves X2 (Doppia Chance) Scontro salvezza: l’Alaves è più in forma del Levante (penultimo).
Getafe – Celta Vigo Under 2.5 Gara tra due squadre molto tattiche e poco propense a scoprirsi.

Il nostro “Top Pick”: Vittoria Atletico Madrid (Segno 2). La differenza tecnica tra la squadra di Simeone e il fanalino di coda Oviedo è abissale. La quota è solida e rappresenta una base sicura per una multipla.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

