Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Pronostici Liga

Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 27° giornata

Pronostici Liga: analisi completa delle partite, statistiche e possibili sorprese del turno.

Mar 5, 20261 Lettura
MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 13: Robert Lewandowski of FC Barcelona reacts during the UEFA Champions League group C match between FC Bayern München and FC Barcelona at Allianz Arena on September 13, 2022 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Liga entra nel vivo con la 27ª giornata (6-9 marzo 2026). Il Barcellona ha allungato in vetta (+4 sul Real) dopo aver travolto il Villarreal, ma questo turno presenta sfide ad altissimo rischio per le prime della classe.

Ecco l’analisi e i consigli per i match di questo weekend:

I Match Chiave

Athletic Bilbao vs Barcellona (Dom 8, 16:15): La prova del nove per i blaugrana. Il San Mamés è una bolgia e l’Athletic (9°) è reduce da un buon momento. Il Barcellona però viaggia a medie gol illegali (71 reti in 26 gare) e non vuole ridare speranza al Real.

Celta Vigo vs Real Madrid (Sab 7, 21:00): I Blancos devono reagire allo shock della sconfitta interna contro il Getafe. Il Celta è 6° e in casa è un cliente difficilissimo (ha vinto 6 delle ultime 7 a Vigo). Una sconfitta qui potrebbe dire addio ai sogni di gloria per Ancelotti.

Atletico Madrid vs Real Sociedad (Sab 7, 18:30): Scontro diretto per l’Europa. L’Atletico ha appena agganciato il terzo posto e vuole staccare il Villarreal. La Real Sociedad (8°) è altalenante ma ha la qualità per colpire in contropiede.

Villarreal vs Elche (Dom 8, 14:00): Il “Sottomarino Giallo” deve smaltire il 4-1 subito dal Barça. L’Elche è nella zona bassa della classifica e, nonostante la grinta, fatica contro le big che palleggiano molto.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Athletic Bilbao – Barcellona GOL Al San Mamés i gol non mancano mai quando arriva il Barca.
Celta Vigo – Real Madrid X2 + Over 1.5 Il Real non può perdere ancora, ma il Celta segnerà.
Atletico Madrid – Real Sociedad 1 (Vittoria Atleti) Fattore Metropolitano decisivo per blindare il podio.
Villarreal – Elche 1 (Handicap -1) Reazione d’orgoglio attesa per la squadra di Marcelino.
Valencia – Alavés 1 (Vittoria Valencia) Il Mestalla deve spingere i Che lontano dalla zona calda.

Il “Top Pick” :Multigol 2-4 in Celta Vigo-Real Madrid. Le statistiche dicono che questa sfida finisce quasi sempre con questo range di gol. Il Real spingerà per vincere, ma la difesa di quest’anno ha mostrato crepe che il Celta di Iago Aspas saprà sfruttare.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 26° giornata

Feb 26, 2026

Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 25° giornata

Feb 20, 2026

Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 3° giornata

Ago 29, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.