Pronostici Liga

Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 28° giornata

Pronostici Liga: analisi completa delle partite, statistiche e possibili sorprese del turno.

Mar 13, 20261 Lettura
MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 16: Franco Mastantuono of Real Madrid celebrates his side's first goal scored by Kylian Mbappe (not pictured) during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Real Madrid C.F. and Olympique de Marseille at Estadio Santiago Bernabeu on September 16, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Aitor Alcalde - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Liga spagnola giunge alla 28ª giornata (13-16 marzo 2026). Il duello in vetta è incandescente: il Barcellona (64 punti) cerca di proteggere il primato dall’assalto del Real Madrid (60 punti), che deve però guardarsi le spalle da un Atletico Madrid in serie positiva da 13 partite e ora terzo a pari merito con il Villarreal (51 punti).

Ecco l’analisi e i consigli per i match di questo turno:

I Match Chiave

Real Madrid vs Elche (Sab 14, 21:00): Dopo lo stop inaspettato contro il Getafe di due turni fa, i Blancos non possono più fallire al Bernabéu. L’Elche è una squadra ostica ma il divario tecnico, specialmente con un Mbappé capocannoniere (23 gol), è troppo ampio.

Barcellona vs Siviglia (Dom 15, 16:15): Il Barça ospita un Siviglia ferito e lontano dalle zone nobili della classifica. I blaugrana hanno il miglior attacco del torneo e puntano a sfruttare il fattore Camp Nou per mantenere il +4 sul Real.

Alavés vs Villarreal (Ven 13, 21:00): L’anticipo del venerdì mette di fronte la sorpresa Villarreal e un Alavés solido a metà classifica. Il “Sottomarino Giallo” cerca punti pesanti per staccare l’Atletico nella corsa al podio.

Atletico Madrid vs Getafe (Sab 14, 16:15): Derby madrileno al Riyadh Air Metropolitano. L’Atletico di Simeone è la squadra più difficile da battere in questo momento, mentre il Getafe cercherà di replicare l’impresa fatta contro il Real puntando tutto sulla fase difensiva.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Real Madrid – Elche 1 + Over 2.5 Il Real deve vincere e convincere; attesi molti gol al Bernabéu.
Barcellona – Siviglia 1 (Handicap -1) La capolista è inarrestabile in casa (media di 3 gol a partita).
Atl. Madrid – Getafe 1 + Under 3.5 Classica gara solida dei Colchoneros: vittoria senza troppi rischi.
R. Sociedad – Osasuna GOL Sfida equilibrata tra due squadre che giocano un calcio aperto.
Girona – Athletic Bilbao X2 (Doppia Chance) Baschi favoriti dalla maggior esperienza nei momenti caldi della stagione.

 Il “Top Pick”

Barcellona Vincente (Segno 1). I blaugrana hanno vinto le ultime 9 partite in casa e il Siviglia di quest’anno fatica terribilmente contro le prime della classe. La quota è solida e rappresenta la base ideale per una multipla.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

