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Pronostici Liga

Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 29° giornata

Pronostici Liga: analisi completa delle partite, statistiche e possibili sorprese del turno.

Mar 19, 20261 Lettura
LONDON, ENGLAND - MARCH 18: David Hancko of Atletico de Madrid celebrates scoring his team's second goal with teammates during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between Tottenham Hotspur FC and Atletico de Madrid at Tottenham Hotspur Stadium on March 18, 2026 in London, England. (Photo by Ryan Pierse - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Liga spagnola si prepara per una 29ª giornata (20-22 marzo 2026) da brividi, l’ultima prima della sosta per le nazionali. Il piatto forte è senza dubbio il Derbi Madrileño al Santiago Bernabéu, una sfida che potrebbe riaprire definitivamente la corsa al titolo o lanciare il Real verso il sorpasso ai danni del Barcellona.

Ecco l’analisi e i consigli per i match di questo weekend:

 I Match Chiave

Real Madrid vs Atletico Madrid (Dom 22, 21:00): Il derby della capitale arriva nel momento cruciale. Il Real (63 punti) è reduce da una rincorsa furiosa sul Barça (-4), mentre l’Atletico (54) deve difendere il terzo posto dal Villarreal. Una vittoria dei Blancos metterebbe una pressione enorme sulla capolista.

Barcellona vs Rayo Vallecano (Dom 22, 14:00): I blaugrana (67 punti) non possono permettersi distrazioni contro un Rayo che naviga a metà classifica. Dopo aver dominato gran parte della stagione, la squadra di Flick deve gestire il vantaggio prima dello sprint finale di aprile.

Villarreal vs Real Sociedad (Ven 20, 21:00): L’anticipo del venerdì mette in palio punti pesantissimi per l’Europa. Il Villarreal è la grande sorpresa del torneo (54 punti), mentre la Real Sociedad cerca di rientrare nella lotta per un posto in Europa League.

Athletic Bilbao vs Betis (Dom 22, 18:30): Uno scontro classico tra due squadre che puntano ai piani alti. Il Betis (5°) vuole consolidare la sua posizione europea contro i baschi, storicamente solidissimi tra le mura amiche del San Mamés.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Real Madrid – Atletico 1X + Gol Derby teso; il Real ha qualcosa in più, ma l’Atleti segna quasi sempre.
Barcellona – Rayo 1 (Handicap -1) Troppa differenza tecnica; attesa una vittoria larga dei catalani.
Villarreal – R. Sociedad GOL Due squadre che giocano a viso aperto, difficile vedere reti inviolate.
Sevilla – Valencia Under 2.5 Scontro tra due storiche in difficoltà; la prudenza regnerà sovrana.
Celta Vigo – Alaves 1 (Vittoria Celta) Il Celta in casa è una garanzia e punta a restare nella top 6.
Osasuna – Girona X (Pareggio) Squadre molto vicine in classifica che tendono ad annullarsi.

 Il “Top Pick” di La Liga

Kylian Mbappé Marcatore (Real Madrid). Il fuoriclasse francese è il capocannoniere del torneo con 23 reti e ha dimostrato di esaltarsi nelle grandi occasioni. In un derby che vale una stagione, è lui l’uomo più atteso per scardinare la difesa di Simeone.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

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