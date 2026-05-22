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Pronostici Liga

Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 38° giornata

Atto Finale: scontro diretto per il podio tra Villarreal e Atlético Madrid, mentre Girona e Mallorca si giocano la salvezza.

Mag 22, 20262 Lettura
MADRID, SPAIN - NOVEMBER 26: Julian Alvarez of Atletico de Madrid celebrates scoring his team's first goal with teammates during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 match between Atletico de Madrid and FC Internazionale Milano at Estadio Metropolitano on November 26, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun - UEFA/UEFA via Getty Images)

Siamo arrivati all’ultimo atto della stagione: la 38ª giornata di La Liga (23-24 maggio 2026). Con il Barcellona (94 punti) già laureato Campione di Spagna e il Real Madrid sicuro del secondo posto (83 punti), i riflettori di questo weekend sono tutti puntati sulla volata per il podio tra Villarreal e Atlético Madrid (entrambe a 69 punti) e sulla drammatica corsa salvezza che vede Girona (40) e Mallorca (39) lottare per l’ultimo posto disponibile, con il Real Oviedo già retrocesso.

I Match Chiave

Villarreal vs Atlético Madrid (Dom 24, 21:00): Il vero e proprio spareggio della stagione. Appaiate a 69 punti, le due squadre si contendono il prestigioso terzo posto. Il Villarreal gioca davanti al proprio pubblico all’Estadio de la Cerámica, ma l’Atlético di Simeone è un osso durissimo in questi scontri diretti. Ci si attende una gara maschia e molto tattica.

Girona FC vs Elche CF (Sab 23, 21:00): La partita più importante dell’anno per i padroni di casa. Il Girona (18° con 40 punti) è attualmente in zona retrocessione e deve obbligatoriamente vincere contro un Elche già salvo e senza grandi motivazioni, sperando in un passo falso del Mallorca per scavalcarlo e salvarsi all’ultimo respiro.

RCD Mallorca vs Real Oviedo (Sab 23, 21:00): Il Mallorca (19° con 39 punti) si gioca il tutto per tutto in casa contro l’Oviedo, fanalino di coda e già matematicamente retrocesso in Segunda División. Per gli uomini di Arrasate i tre punti sono vitali, ma dovranno gestire una pressione psicologica enorme.

Valencia CF vs FC Barcelona (Sab 23, 21:00): Passerella d’onore a Mestalla per i campioni del Barcellona. La squadra di Flick cercherà di chiudere in bellezza una stagione dominata, mentre il Valencia naviga a metà classifica in totale tranquillità. Spazio al calcio spettacolo senza troppi tatticismi.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Villarreal – Atlético Madrid Under 2.5 La posta in palio per il 3° posto è alta; la paura di perdere bloccherà la gara.
Girona – Elche 1 (Vittoria Girona) Ultima spiaggia per i catalani: la fame di salvezza farà la differenza.
Mallorca – Real Oviedo 1 + Over 1.5 Contro un Oviedo già retrocesso, il Mallorca non può fallire il match-salvezza.
Valencia – Barcelona GOL Gara senza assilli di classifica; entrambe le squadre giocheranno per divertire.
Real Madrid – Athletic Club 1 (Vittoria Real) I Blancos vorranno salutare il Bernabéu con una vittoria di prestigio.
Espanyol – Real Sociedad X2 (Doppia Chance) La Real Sociedad cerca punti di chiusura; l’Espanyol è già ampiamente salvo.
Real Betis – Levante 1 (Vittoria Betis) Il Betis vuole festeggiare la qualificazione europea davanti ai propri tifosi.

Il “Top Pick” di La Liga

Vittoria Girona (Segno 1) contro l’Elche. I padroni di casa si giocano la permanenza nella massima serie in 90 minuti tra le mura amiche. Con lo stadio Montilivi interamente esaurito e un Elche che ha già la testa alle vacanze, la vittoria del Girona è la base più logica ed emotivamente solida dell’intero weekend spagnolo.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

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