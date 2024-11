Pronostici Ligue 1: i nostri consigli per le gare della 11°giornata

L’undicesimo turno del campionato francese si apre con l’Olympique Marsiglia che ospita al Vélodrome l’Auxerre. Gli uomini di De Zerbi vengono dalla vittoria di misura contro il Nantes ma si trovano ora a meno sei punti dal Psg, pagando la sconfitta nello scontro diretto ormai due giornate fa. Se vogliono rimanere aggrappati alla corsa per il titolo i marsigliesi dovranno fare tabula rasa di punti contro le così dette squadre di media-bassa classifica, sperando in qualche passo falso dei concorrenti e giocarsela poi negli scontri diretti. Fra le sfide da non sbagliare vi è quella contro l’Auxerre, decimo in classifica, ma in un buono stato di forma come dimostra l’ultima vittoria per 4-0 contro il Rennes, seguita al successo contro il Nizza e al pareggio contro il Lione. Marsiglia favorito ma la partita è tutt’altro che scontata.

Ostacolo non insormontabile ma comunque impegnativo per il Monaco che in questo fine settimana è ospite del Racing Strasburgo. I ragazzi del Principato sono reduci dalla clamorosa sconfitta interna contro l’Angers, la seconda consecutiva dopo quella nel Derby contro il Nizza, preceduta a sua volta dal pareggio contro il Lille, ma a cui è seguita in settimana la vittoria in Champions League contro il Bologna al Dallara, seppur in una partita sofferta. I monegaschi devono assolutamente riprendere la giusta marcia anche in campionato se non vogliono anche loro far scappare il Psg e dovranno uscire con i tre punti da Strasburgo, contro un Racing reduce dal ko esterno contro il St-Étienne. Monaco favorito ma il Racing contro le grandi sa sorprendere.

Trasferta abbordabile ma da non sottovalutare anche per la capolista. Il Paris Saint-Germain dopo la vittoria interna contro il Lens, decisa dal goal di Dembélé in avvio di gara e la sconfitta rocambolesca contro l’Atletico Madrid in Champions League, si prepara alla sfida contro l’Angers reduce dalla vittoria contro il Monaco, la seconda consecutiva che è anche il quarto risultato utile di fila e che si trova al quindicesimo posto. Psg ampiamente favorito per quello che è il divario tecnico e di punti ma nell’arco di un campionato esistono le partite trappola e questa ne ha tutte le sembianze.

Pronostici Ligue 1: i nostri consigli per le gare della 11°giornata

08.11 20:45 Olympique Marsiglia – Auxerre – 1

09.11 17:00 Racing Strasburgo – Monaco – 2

09.11 21:00 Angers – Psg – 2

10.11 15:00 Nizza – Lille – x

10.11 20:45 Olympique Lione – St- Étienne