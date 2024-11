Pronostici Ligue 1: i nostri consigli per le gare della 13°giornata

Il tredicesimo turno della Ligue 1 ha in programma quella che è una vera e propria sfida tra squadre in cerca di riscatto, ovvero il match tra il Brest e il Racing Strasburgo. I padroni di casa sono reduci dalla pirotecnica sconfitta contro il Monaco nel Principato, la terza consecutiva in campionato, indice di un momento non positivo che la squadra sta attraversando in campionato, dove si trova al nono posto in classifica, al contrario di un buon percorso in Champions League dove, malgrado il ko avvenuto in settimana contro il Barcellona, il Brest occupa il nono posto ed è in piena lotta per arrivare tra le prime otto. Di fronte troverà un Racing Strasburgo reduce dalla sconfitta in rimonta sul campo del Nizza, anche per lui la terza consecutiva. Brest favorito ma la gara può regalare emozioni.

Impegno sulla carta a diri poco abbordabile per il Paris Saint – Germain che si prepara a ricevere il Nantes, quart’ultimo in classifica e reduce da quattro sconfitte consecutive, di cui l’ultima in casa contro il Le Havre, da cui è stato scavalcato poi in classifica. Per gli uomini di Luis Enrique, reduci dalla netta vittoria contro il Tolosa ma dalla sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League, l’occasione di consolidare una posizione di classifica che li vede al comando con sei punti di vantaggio sul Monaco e magari di guadagnare ulteriore terreno visto lo scontro diretto tra i monegaschi e il Marsiglia.

Il match di giornata è proprio lo scontro diretto d’alta classifica tra il Monaco e l’Olympique Marsiglia. I monegaschi vengono dal successo sofferto contro il Brest, il secondo consecutivo dopo due passi falsi e non vogliono perdere ulteriori punti dalla capolista Psg, che al momento dista sei lunghezze. Discorso simile per gli uomini di De Zerbi reduci dalla vittoria per 1-3 sul campo del Lens e ora a tre punti dallo stesso Monaco e a nove dal Psg. È evidente come la gara di questo weekend rappresenti una sorta di dentro o fuori, per quanto siamo solo a dicembre, per la lotta al titolo. Entrambe le squadre infatti in caso di sconfitta si troverebbero a un certo distacco dalla capolista rendendo molto complicata la rincorsa al primo posto e la situazione non sarebbe così diversa in caso di pareggio. Due squadre con obiettivi importanti obbligate a vincere possono solo far ben sperare per una sfida al cardiopalma.

Pronostici Ligue 1: i nostri consigli per le gare della 13°giornata

30.11 19:00 Brest – Racing Strasburgo – 1

30.11 21:00 Psg – Nantes – 1

01.12 15:00 Montpellier – Lille – 2

01.12 17:00 Lione – Nizza – 2

01.12 20:45 Olympique Marsiglia – Monaco – goal