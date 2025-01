Pronostici Ligue 1: i nostri consigli per le gare della 17°giornata

La diciassettesima giornata di Ligue 1 si apre con la sfida tra il Nantes e il Monaco. I padroni di casa sono reduci dal buon pareggio rimediato sul campo del Lille e contro il Monaco avranno bisogno di tirare fuori una prestazione di gran cuore per portare a casa un buon risultato, alla luce di una classifica che li vede ad oggi al 16°posto. Dall’altra parte il Monaco, reduce dalla sconfitta contro il Psg in campionato e da un altro ko contro i parigini nella Supercoppa di Francia, cercano il riscatto in una sfida da non sottovalutare ma di certo non proibitiva, con l’obiettivo non soltanto di provare a riprendere il primo posto distante dieci lunghezze, ma anche di difendere la terza posizione e il piazzamento Champions. Monaco favorito ma la sfida può nascondere delle insidie.

Match abbordabile ma non scontato anche per il Lille ospite dell’Auxerre. Il Lille è reduce da un sorprendente pareggio contro il Nantes, ma resta comunque in piena corsa per un piazzamento per la prossima Champions League, essendo quarto in classifica a due punti dal Monaco, ma a pari punti con il Lione e a più uno sul Nizza, in una corsa per l’Europa davvero avvincente. Per tenere il passo delle concorrenti, Jonathan David e compagni dovranno avere la meglio su un Auxerre nono in classifica e reduce dal ko contro il Racing Strasburgo. Lille favorito ma la partita è tutta da giocare.

Trasferta abbordabile ma non scontata per l’Olympique Marsiglia ospite del Rennes. Gli uomini di De Zerbi vengono da un netto 5-1 rifilato al Le Havre e non hanno altro risultato se non la vittoria per provare a tenere il passo di un Psg che dista ora sette punti e tentare di tenere dietro un Monaco distante solo tre punti. Per fare ciò dovranno superare l’ostacolo rappresentato dal Rennes reduce dalla sconfitta contro il Nizza, la terza nelle ultime cinque sortite.

Impegno a dir poco fattibile anche per il Paris Saint – Germain che nel posticipo di questo turno di campionato ospita il Saint-Étienne. Gli uomini di Luis Enrique vengono dai due successi contro il Monaco, in Ligue 1 e in Supercoppa di Francia, dando un gran segnale alle rivali nell’ottica della corsa per il titolo. Al Parco dei Principi arriva un Saint-Étienne al quindicesimo posto in classifica ma che è reduce dalla vittoria contro il Reims, avendo così interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive. Guardando ai valori delle due squadre sembra non esserci storia, ma nel calcio mai dire mai.

Pronostici Ligue 1: i nostri consigli per le gare della 17°giornata

10.01 19:00 Nantes -Monaco – 2

10.01 21:00 Auxerre -Lille – 2

11.01 17:00 Brest – Lione – 2

11.01 21:00 Rennes – Olympique Marsiglia – 2

12.01 20:45 Paris Saint – Germain – St. Étienne – 1