Pronostici Ligue 1: i nostri consigli per le gare della 18°giornata

Il girone di ritorno è alle porte anche in Ligue 1. Il programma della diciottesima giornata vede il Monaco ospite del Montpellier. I monegaschi sono reduci dal pareggio sul campo del Nantes, rimontando il doppio vantaggio iniziale, che mostra sicuramente una prova di carattere della squadra, ma che per i valori tecnici dei due gruppi ha il sapore di due punti persi. Contro il Montpellier, ultimo in classifica e reduce da due sconfitte di fila, l’obbligo di rialzare la china dopo due pareggi e una sconfitta per provare, non tanto a riprendere la vetta ora distante dodici lunghezze, ma per difendere un piazzamento in Champions League. Monaco favorito.

È un vero e proprio scontro diretto per la Champions League quello tra Lille e Nizza. Il Lille è reduce dal terzo pareggio consecutivo, a reti bianche e alquanto inaspettato sul campo dell’Auxerre, con i padroni di casa che hanno giocato in dieci uomini dall’undicesimo minuto della ripresa. Dall’altra parte il Nizza viene dal successo sul campo del Reims, il secondo consecutivo e nella sfida contro il Lille cerca l’allungo in classifica, in una sfida per l’Europa davvero avvincente e che sarà tirata fino alla fine. Nizza favorito ma la gara è di quelle impronosticabili.

Impegno fattibile ma non così abbordabile per il Paris Saint – Germain ospite del Lens. I parigini vengono dalla vittoria di misura contro il St. Etienne, registrando il terzo successo consecutivo in campionato e viaggiano spediti al comando della classifica, con un margine di sette punti sul Marsiglia secondo. Di fronte troveranno un Lens reduce dalla vittoria contro il Le Havre e a pochi punti dal quarto posto. Pronostico ampiamente dalla parte del Psg.

Chiude la giornata di campionato l’Olympique Marsiglia che riceve il Racing Strasburgo. Gli uomini di De Zerbi sono reduci dalla vittoria in rimonta sul campo del Rennes, la seconda di seguito e la quarta nelle ultime cinque partite e, per provare a tenere il passo del Psg e tenere aperto il campionato, devono superare un Racing reduce da tre vittorie consecutive, di cui l’ultima contro il Tolosa.

Pronostici Ligue 1: i nostri consigli per le gare della 18°giornata

17.01 19:00 Montpellier – Monaco – 2

17.01 21:05 Lille – Nizza – 2

18.01 18:00 Lens – Psg – 2

18.01 21:05 Lione – Tolosa – 1

19.01 20:45 Olympique Marsiglia – Racing Strasburgo – 1