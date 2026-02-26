Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Pronostici Ligue 1

Pronostici Ligue 1: i nostri consigli per le gare della 24° giornata

Pronostici Ligue 1: analisi completa delle partite, statistiche e possibili sorprese del turno.

Feb 26, 20261 Lettura
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 25: Vanderson of AS Monaco warms up prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg match between Paris Saint-Germain and AS Monaco at Parc des Princes on February 25, 2026 in Paris, France. (Photo by Franco Arland - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 24ª giornata della Ligue 1 (27 febbraio – 1 marzo 2026) arriva in un momento cruciale: il Lens ha effettuato il sorpasso in vetta approfittando del passo falso del PSG contro il Rennes. Ora ogni punto pesa il doppio, specialmente con il Lione che spinge fortissimo al terzo posto.

Ecco l’analisi e i consigli per questo turno:

I Match Chiave

Le Havre vs PSG (Sab 28, 21:05): Dopo aver perso il primato, Luis Enrique deve reagire immediatamente. Il Le Havre è a metà classifica e ha una buona difesa, ma il talento dei parigini è obbligato a uscire fuori per non far scappare il Lens.

Marsiglia vs Lione (Dom 1, 20:45): Lo “Choc des Olympiques”. Il Lione è reduce da una striscia di vittorie impressionante ed è al 3° posto, mentre l’OM di De Zerbi deve riscattare le ultime prestazioni altalenanti per non uscire dalla zona Europa.

Strasburgo vs Lens (Ven 27, 20:45): La nuova capolista apre il turno. Lo Strasburgo in casa è una delle squadre più ostiche del campionato (7 vittorie interne), sarà il vero esame di maturità per le ambizioni scudetto del Lens.

Monaco vs Angers (Sab 28, 19:00): Il Monaco deve approfittare degli scontri diretti altrui per blindare la sua posizione europea contro un Angers che naviga in acque relativamente tranquille.

 Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Le Havre – PSG 2 (Vittoria PSG) Reazione d’orgoglio obbligatoria per riprendersi la vetta.
Marsiglia – Lione GOL (Entrambe segnano) Sfida sempre spettacolare e ricca di reti tra i due “Olympique”.
Monaco – Angers 1 + Over 1.5 Monaco superiore tecnicamente e con bisogno di punti Champions.
Metz – Brest 2 (Vittoria Brest) Il Metz è ultimo e demoralizzato, il Brest è più solido (quota ~2.15).
Lilla – Nantes 1 (Vittoria Lilla) I Dogues devono ripartire contro un Nantes in caduta libera.

Il nostro “Top Pick”: Marsiglia-Lione Over 2.5. Entrambe le squadre hanno difese che concedono qualcosa e attacchi che stanno trovando continuità (Greenwood da una parte, Mikautadze dall’altra). È la partita perfetta per chi cerca gol e spettacolo.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

