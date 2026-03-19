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Pronostici Ligue 1

Pronostici Ligue 1: i nostri consigli per le gare della 26° giornata

Pronostici Ligue 1: analisi completa delle partite, statistiche e possibili sorprese del turno.

Mar 19, 20261 Lettura
MUNICH, GERMANY - MAY 31: Khvicha Kvaratskhelia of Paris Saint-Germain celebrates scoring his team's fourth goal during the UEFA Champions League Final 2025 between Paris Saint-Germain and FC Internazionale Milano at Munich Football Arena on May 31, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

Ecco i pronostici e l’analisi per la 27ª giornata della Ligue 1 (20-22 marzo 2026). Questo turno, l’ultimo prima della sosta per le nazionali, vede il PSG impegnato in una trasferta complicatissima a Nizza per difendere il primato dal ritorno di Lens e Monaco.

I Match Chiave

Nice vs PSG (Sab 21, 21:05): Il match più atteso. Il PSG di Luis Enrique, reduce dall’eliminazione in Champions contro il Chelsea, deve ritrovare serenità in campionato. Il Nizza (4°) all’Allianz Riviera è un muro e punta a riaprire definitivamente la corsa al titolo.

Lyon vs Monaco (Dom 22, 16:00): Un classico del calcio francese che quest’anno vale il podio. Il Monaco è la squadra più in forma del momento dopo aver battuto il PSG, mentre il Lione deve riscattare il passo falso dell’ultimo turno per non scivolare fuori dalla zona Europa.

Marseille vs Lille (Dom 22, 18:15): De Zerbi contro Genesio. L’OM al Vélodrome cerca i tre punti per consolidare la posizione Champions contro un Lille (5°) sempre pericoloso nelle gare esterne ma reduce da fatiche europee.

Lens vs Angers (Ven 20, 20:45): L’anticipo del venerdì è un’occasione d’oro per il Lens. Con una vittoria, i giallorossi si porterebbero momentaneamente in testa alla classifica, mettendo pressione al PSG.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Nice – PSG GOL Il PSG concede sempre qualcosa in trasferta; il Nizza in casa segna molto.
Lens – Angers 1 (Vittoria Lens) Troppo forte il Lens in casa contro un Angers in zona retrocessione.
Lyon – Monaco Over 2.5 Due squadre che giocano un calcio offensivo e con difese non sempre perfette.
Marseille – Lille 1X + Under 3.5 Gara equilibrata: l’OM ha il fattore campo, ma non ci si aspetta una goleada.
Nantes – Strasbourg X (Pareggio) Scontro salvezza molto teso; la paura di perdere potrebbe prevalere.
Rennes – Metz 1 (Vittoria Rennes) I bretoni devono vincere per rientrare nella lotta per l’Europa League.

Il “Top Pick” di Ligue 1

Vittoria Lens (Segno 1). Il Lens è la squadra con la miglior difesa casalinga del campionato e affronta l’Angers, che ha il peggior attacco esterno. È la giocata più solida della giornata per chi cerca una base sicura per la propria multipla.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

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