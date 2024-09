Al rientro dalla sosta per le nazionali, la quarta giornata del campionato francese si apre con la sfida tra il St- Étienne e il Lilla. I padroni di casa sono reduci da una pesante sconfitta contro il Brest, in un inizio di campionato disastroso con tre sconfitte in tre gare e vanno alla ricerca dei primi punti in campionato ospitando il Lilla, a sua volta reduce dalla sconfitta esterna contro il Psg, ma in una gara più combattuta di come mostra il risultato e confermando comunque il buon inizio di campionato con sei punti in classifica. Il pronostico è decisamente a favore degli ospiti.

Parte favorito anche l’Olympique Marsiglia, reduce dalla vittoria contro il Tolosa e che in questo weekend ospita il Nizza, a sua volta reduce da una vittoria esterna contro l’Angers. Gli uomini di De Zerbi godono di un tasso tecnico superiore e hanno obiettivi decisamente più importanti degli avversari, ma la gara potrebbe rivelarsi meno scontata di quanto sembri. Match abbordabile, almeno sulla carta, per il Monaco che, dopo il pareggio con il Lens, vuole tornare alla vittoria per non perdere troppo terreno dal Psg e dovrà farlo sul campo dell’Auxerre, a sua volta reduce da due sconfitte consecutive, di cui l’ultima contro il Le Havre.

Match non troppo difficile da pronosticare nemmeno quello tra Paris Saint – Germain e Brest. I padroni di casa sono a punteggio pieno e vengono da una vittoria importante contro il Lilla, ottenuta con più fatica del previsto e ospitano un Brest reduce da una vittoria rotonda per 4-0 contro il St- Etienne, in cui hanno ottenuto i primi punti stagionali, dopo due sconfitte all’avvio.

Pronostici Ligue 1: i nostri consigli per le gare della 4°giornata

13.09 20:45 St-Étienne – Lilla – 2

14.09 17:00 Olympique Marsiglia – Nizza – 1

14.09 19:00 Auxerre – Monaco – 2

14.09 21:00 Psg – Brest – 1

15.09 20:45 Lens – Lione – 1