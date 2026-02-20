Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Pronostici Ligue 1

Pronostici Ligue 1: i nostri consigli per le gare della 23° giornata

Pronostici Ligue 1: analisi completa delle partite, statistiche e possibili sorprese del turno.

Feb 20, 20261 Lettura
MONACO, MONACO - FEBRUARY 17: Achraf Hakimi of Paris Saint-Germain celebrates scoring his team's second goal with teammate Khvicha Kvaratskheli during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between AS Monaco and Paris Saint-Germain at Stade Louis II on February 17, 2026 in Monaco, Monaco. (Photo by Simone Arveda - UEFA/UEFA via Getty Images)

Dopo l’incredibile colpaccio del Rennes che ha battuto il PSG lo scorso weekend, la Ligue 1 torna per la 23ª giornata con una classifica cortissima: il Lens (52 punti) ha sorpassato i parigini (51 punti) in vetta. Ecco i consigli flash per i tuoi pronostici del weekend 20-22 febbraio 2026:

I Match Chiave

PSG vs Metz (Sab 21, 21:05): Dopo lo stop inaspettato contro il Rennes, Luis Enrique non può più sbagliare. Il Metz è ultimo e in piena crisi: al Parco dei Principi si preannuncia un riscatto rabbioso dei campioni in carica.

Lens vs Monaco (Sab 21, 17:00): La nuova capolista Lens sfida un Monaco imprevedibile. I padroni di casa sono sulle ali dell’entusiasmo dopo il 5-0 rifilato al Paris FC, mentre il Monaco deve gestire le fatiche europee.

Strasburgo vs Lione (Dom 22, 20:45): L’OL è la squadra più in forma del campionato (5 vittorie di fila) ed è saldamente al 3° posto. Trasferta ostica ma fondamentale per blindare la zona Champions.

Brest vs Marsiglia (Ven 20, 20:45): L’OM di De Zerbi deve rialzarsi dopo il pareggio interno contro lo Strasburgo per non perdere il treno delle prime quattro.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
PSG – Metz 1 + Over 2.5 Il PSG deve riprendersi la vetta.
Strasburgo – Lione 2 (Vittoria Lione) L’OL vola e vuole consolidare il podio.
Angers – Lilla GOL (Entrambe segnano) Il Lilla fatica a difendere, l’Angers in casa è ostico.
Brest – Marsiglia X2 + Under 3.5 Gara fisica, l’OM ha più qualità ma il Brest è solido.

Il nostro “Top Pick”: PSG Vincente con Handicap (-1). La quota è interessante e la differenza tecnica con il Metz, unita alla voglia di rivalsa dopo la sconfitta con il Rennes, rende questo segno molto probabile.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

