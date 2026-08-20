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Pronostici Premier League

Pronostici Premier: i nostri consigli per le gare della 1° giornata

I pronostici della 1ª giornata di Premier League 2026/27: Arsenal e Manchester City favorite, mentre Newcastle-Liverpool promette spettacolo.

Ago 20, 20261 Lettura
ORLANDO, FLORIDA - JUNE 26: Erling Haaland #9 of Manchester City celebrates and acknowledges fans following the FIFA Club World Cup 2025 group G match between Juventus FC and Manchester City FC at Camping World Stadium on June 26, 2025 in Orlando, Florida. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)

L’Arsenal parte nettamente favorito contro il neopromosso Coventry: dopo il successo nel Community Shield, i Gunners hanno l’occasione per iniziare la difesa del titolo con tre punti. Fiducia anche al Manchester City contro il Bournemouth, mentre Newcastle-Liverpool appare molto più equilibrata e potrebbe regalare gol da entrambe le parti. Da seguire anche il Manchester United, chiamato a evitare sorprese sul campo dell’Hull City.

I nostri consigli per la 1° giornata

Arsenal-Coventry 1

Manchester City-Bournemouth 1

Newcastle-Liverpool Gol

Fulham-Chelsea Over 2,5.

Confronta le quote della 1° giornata

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