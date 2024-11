Pronostici Premier: i nostri consigli per le gare della 11° giornata

L’undicesima giornata del campionato d’oltre Manica vede i campioni in carica del Manchester City ospiti del Brighton & Hove Albion. Gli uomini di Guardiola sono reduci dalla sconfitta sul campo del Bournemouth per 2-1 e dall’ancora più sorprendente ko subito in Champions League contro lo Sporting Lisbona in Portogallo, dove i padroni di casa si sono imposti per 4-1 in una delle settimane più difficili forse per il City, almeno negli ultimi anni. I Citizen sono secondi in classifica a due lunghezze di distanza dal Liverpool e se non vogliono perdere ulteriore terreno dalla vetta dovranno ritrovare la concentrazione e la voglia che li ha sempre caratterizzati sotto la gestione di Guardiola per superare il Brighton, reduce da una sconfitta in rimonta e di misura proprio contro il Liverpool ad Anfield Road. City favorito ma la sfida non è affatto facile.

Promette divertimento il match del Villa Park tra l’Aston Villa e il Liverpool. I padroni di casa sono reduci dalla pesante sconfitta sul campo del Tottenham, preceduta da tre pareggi e una vittoria e a cui è seguita in settimana la sconfitta in Champions League contro il Brugge, segno di un momento di difficoltà dopo un avvio brillante. Dunque l’occasione di ritrovare lo slancio in un grande sfida come quella contro i Reds. Gli uomini di Arne Slot, primi in solitaria, sono reduci per l’appunto dal successo in rimonta e sofferto contro il Brighton a cui è seguita però la vittoria rotonda per 4-0 contro il Bayer Leverkusen in Champions League. La capolista parte con i favori del pronostico ma la gara si preannuncia dura. Ha tutti i tratti di una favola che si ripete, come solo nel calcio inglese accade, quella del Nottingham Forest che, dopo il 3-0 rifilato al West Ham, si trova solo al terzo posto in classifica, rievocando i tempi del magico Nottingham di Brian Clough e si prepara alla trasferta di New Castle, reduce a sua volta da un’importante vittoria contro l’Arsenal. Nottingham favorito ma la sfida piò rivelarsi combattuta.

Chiude il weekend un altro Derby di Londra, il big match tra Chelsea e Arsenal. I blues sono reduci dal pareggio all’Old Trafford contro il Manchester United, sulla cui panchina si è seduto Ruud Van Nisterlooij, in attesa dell’arrivo di Amorim ormai ufficiale, che ha dato quella scossa che spesso porta il cambio di allenatore. Infatti, in un match per lunghi tratti bloccato, i Red Evils sono andati in vantaggio con un rigore trasformato da Bruno Fernandes, a cui ha risposto dopo quattro minuti il Chelsea con il goal di Caicedo, dimostrando il carattere degli uomini di Maresca. I Blues confermano ad ogni modo il loro buon momento, ma dopo la sconfitta contro il Liverpool e il pareggio contro lo United, è arrivato il momento di centrare i tre punti contro una diretta concorrente, se vogliono guardare a qualcosa in più del quarto posto. A Stanford Bridge si presenta un Arsenal scivolato al quinto posto in classifica dopo la sconfitta a New Castle, a cui è seguito il ko di San Siro contro l’Inter in Champions League e che ora si trova a pari punti proprio con il Chelsea. Anche per i Gunners vi è il desiderio di portare a casa il primo scontro diretto stagionale, dopo i pareggi contro City e Liverpool, dove in ambo i casi gli uomini di Arteta avrebbero meritato qualcosa in più. Una sconfitta per entrambe le parti potrebbe significare perdere quasi definitivamente il treno per la lotta al titolo, mentre una vittoria rappresenterebbe un forte rilancio in questa corsa affollata. Gara in partenza equilibrata e senza grandi favoriti ma lo spettacolo è garantito.

Pronostici Premier: i nostri consigli per le gare della 11° giornata

09.11 18:30 Brighton & Hove Albion – Manchester City – 2

09.11 21:00 Aston Villa – Liverpool – 2

10.11 15:00 Manchester United – Leicester – 1

10.11 15:00 Nottingham Forest – New Castle – 1

10.11 17:30 Chelsea – Arsenal – goal