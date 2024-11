Pronostici Premier: i nostri consigli per le gare della 13° giornata

La dodicesima tappa del campionato d’oltre Manica ha in programma uno dei tanti derby di Londra, in questo caso la sfida tra West Ham e Arsenal. Le due squadre sono separate da sette punti in classifica ma occupano rispettivamente la quattordicesima e la quarta posizione in classifica. Gli Hummers vengono dal successo in trasferta contro il New Castle, arrivato dopo il pareggio a reti bianche contro l’Everton e cercano una grande prestazione contro una big per provare a dare uno slancio a una stagione fin qui non esaltante. D’altra parte i Gunners sono reduci dalla netta vittoria in casa contro il Nottingham Forest, trovandosi ora al quarto posto a pari punti con Brighton e Chelsea e a un punto dal Manchester City e dalla rotonda vittoria contro lo Sporting Lisbona in Champions League. Arsenal favorito ma il match si prospetta ostico.

Gara interessante per l’Europa quella tra Aston Villa e Chelsea al Villa Park. I padroni di casa vengono dal pareggio per 2-2 contro il Crystal Palace, dopo due ko consecutivi in Premier e dal pareggio settimanale contro la Juventus in Champions League e cercano una prestazione d’orgoglio e magari anche l’impresa contro un Chelsea distante solo tre punti per potersi rilanciare nelle zone alte della classifica. I blues sono reduci dal successo sul campo del Leicester e si trovano al terzo posto a un punto dal Manchester City ma a ben nove lunghezze di distanza dalla capolista Liverpool, che al momento sembra imprendibile per tutti. Gli uomini di Maresca partono con i favori del pronostico ma il match può rivelarsi combattuto e molto aperto.

Chiude il weekend il big match dell’ Anfield tra Liverpool e Manchester City. Due squadre che hanno dominato la scena del calcio inglese degli ultimi anni e che, per l’ennesima volta, si affrontano nei panni della prima contro la seconda, ma che vivono due momenti opposti. I Reds vengono dalla pirotecnica e anche faticosa vittoria sul campo del Southampton, a cui è però seguita l’importante vittoria in Champions League contro il Real Madrid, detenendo al momento il comando della classifica sia in campionato che in Europa. Dall’altra parte un Manchester City caduto in un momento buio che non ha precedenti nella gestione di Guardiola. I Citizens sono reduci dalla pesante sconfitta interna in casa contro il Tottenham per 0-4, la terza consecutiva in campionato, la quinta se si contano le due precedenti sconfitte in Champions League, a cui è poi seguito il clamoroso pareggio in settimana contro il Feyenoord, facendosi recuperare da un vantaggio di tre gol, generando incredulità nell’ambiente, come dimostrano i segni sul volto di Guardiola. Otto punti separano oggi le due squadre. Gli uomini di Slot hanno la ghiotta occasione di mandare il City a meno undici, abbattendo non solo in classifica ma anche psicologicamente quella che è la sua principale concorrente e mandare un segnale fortissimo al campionato. Dall’altro lato i campioni in carica potrebbero trovare proprio in questa super sfida l’occasione per rilanciarsi a livello di umore e in classifica e riaprire una corsa al titolo che altrimenti rischierebbe di diventare noiosa.

Pronostici Premier: i nostri consigli per le gare della 13° giornata

30.11 18:30 West Ham – Arsenal – 2

01.12 14:30 Aston Villa – Chelsea – x

01.12 14:30 Tottenham – Fulham – x

01.12 14:30 Manchester United – Everton – 1

01.12 17:00 Liverpool – Manchester City – 2