Pronostici Premier: i nostri consigli per le gare della 18° giornata

Come è noto la Premier League non si ferma mai, nemmeno per Natale. Il Boxing day del 26 dicembre si apre con il Manchester City che ospita l’Everton. I campioni in carica sono reduci dalla sesta sconfitta in campionato, questa volta per mano dell’Aston Villa e ora sono fuori anche dalla zona Champions. Gli uomini di Guardiola sembrano essere diventati incapaci di vincere, in una crisi di risultati, di prestazioni e anche psicologica che non vede fine. Per provare a dare una svolta a un campionato fin ora deludente, giunti ormai al giro di boa, serviranno una vittoria e possibilmente una grande prestazione contro un Everton che nel turno precedente ha fermato il Chelsea sullo 0-0. City favorito ma il match è tutt’altro che facile.

Stesso tipo di umore dall’altra parte di Manchester, dove i Red Evils hanno incassato la settima sconfitta in campionato, capitolando 3-0 contro il Bournemouth all’Old Trafford, in piena continuità con l’andamento avuto nei primi mesi di campionato sotto la gestione di Ten Hag. Per provare a risollevare una classifica che ad oggi lo vede al tredicesimo posto, lo United dovrà superare l’ostacolo Wolverhampton reduce dal successo sul campo del Leicester, interrompendo una striscia di quattro ko consecutivi.

Umore invece alle stelle per il Liverpool, solo in testa alla classifica e con una gara da recuperare, che nell’ultima giornata è sbarcato al Tottenham Hotspur Stadium rifilando un tennistico 6-3 al Tottenham di Postecoglu, che conferma una fase difensiva a dir poco precaria. Gli uomini di Arne Slot, guidati da un Salah che continua a macinare record, saranno impegnati contro il Leicester, reduce dalla brutta sconfitta contro il Wolverhampton e con i pronostici dalla propria parte. Sono chiamate alla vittoria le due londinesi inseguitrici. Il Chelsea di Maresca deve riscattare il pareggio arrivato sul campo dell’Everton, che lo ha allontanato dalla vetta di due punti e per farlo deve superare il Fulham, in uno dei tanti derby della capitale. Impegno sulla carta più abbordabile per l’Arsenal, che dopo il rotondo 1-5 rifilato al Crystal Palace, si prepara ad accogliere un Ipswich Town reduce dal pesante 0-4 casalingo subito dal New Castle.

Pronostici Premier: i nostri consigli per le gare della 18° giornata

26.12 13:30 Manchester City – Everton – 1

26.12 16:00 Chelsea – Fulham – 1

26.12 18:30 Wolverhampton – Manchester United – 2

26.12 21:00 Liverpool – Leicester – 1

27.12 21:15 Arsenal – Ipswich Town – 1