Pronostici Premier: i nostri consigli per le gare della 21° giornata

Dopo un weekend di sosta per il campionato ma di tanto calcio per le coppe nazionali, la Premier League torna nel turno infrasettimanale. La seconda giornata di ritorno vede i campioni in carica del Manchester City ospiti del Brentford. Gli uomini di Guardiola vengono dalla vittoria rotonda contro il West Ham nel precedente turno di campionato e dall’8-0 di ieri nel terzo turno di FA Cup contro il Salford City, squadra di quarta divisione e sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato, la quarta se si conta quella in Coppa, per provare a dare la svolta definitiva a una stagione fin qui deludente che ad oggi li vede sesti in campionato. Per farlo c’è da superare l’ostacolo Brentford reduce dal 5-0 rifilato al Southampton, a cui però è seguito il ko nel terzo turno di FA Cup contro il Playmouth Argyle, ultimo in Championship. City favorito ma in questa stagione mai dire mai.

Vero e proprio scontro diretto d’alta classifica la sfida tra il Nottingham Forest e il Liverpool. I padroni di casa sono nel mezzo di una vera e proprio favola, ricalcando, con le dovute proporzioni, i fasti di un glorioso passato e ad oggi sono terzi in classifica a pari punti con la seconda che è l’Arsenal e a meno sei dalla vetta, grazie alla sei vittorie consecutive in campionato, di cui l’ultima sul campo del Wolverhampton. La sfida contro il Liverpool capolista, reduce dal pareggio casalingo contro il Manchester United, a cui poi sono seguite la sconfitta contro il Tottenham nella semifinale d’andata della Carabao Cup e la vittoria nel terzo turno di FA Cup contro l’Accrington Stanley, club di quarta divisione, rappresenta un’occasione storica per il Nottingham, che in caso di successo potrebbe sognare ancor più in grande di quanto non faccia già ora. Liverpool favorito per i valori tecnici ma il match è tutto da vivere.

L’altra grande sfida del weekend è sicuramente il Derby del Nord di Londra tra Arsenal e Tottenham. I Gunners vengono dal pareggio contro il Brighton, a cui poi sono seguite le sconfitte contro il New Castle nella semifinale d’andata della Carabao Cup e contro il Manchester United ai rigori nel terzo turno di FA Cup. Nella stracittadina gli uomini di Arteta possono porre fina a una settimana di certo non positiva per rimanere in scia del Liverpool, oggi distante sei lunghezze, e magari guadagnare anche qualche punto. Per farlo servirà tirare fuori una grande prestazione contro un Tottenham che nell’ultimo turno di campionato è caduto sul campo del New Castle ma che in settimana si è aggiudicato la semifinale d’andata della Coppa di Lega contro il Liverpool e la vittoria in FA Cup contro il Tamworth, militante in quinta divisione. Gli Spurs hanno bisogno di una vittoria nel derby tanto quanto i loro cugini, non solo per il prestigio e per l’orgoglio, ma anche per provare a risalire una classifica che ad oggi li vede al dodicesimo posto. Arsenal favorito ma il Tottenham ha già dato grande dimostrazione di sé contro le grandi squadre.

Pronostici Premier: i nostri consigli per le gare della 21° giornata

14.01 20:30 Chelsea – Bournemouth – 1

14.01 20:30 Brentford – Manchester City – 2

14.01 21:00 Nottingham Forest – Liverpool – x

15.01 21:00 Arsenal – Tottenham – 1

16.01 21:00 Manchester United – Southampton – 1