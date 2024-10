Pronostici Premier: i nostri consigli per le gare della 8° giornata

Terminati gli impegni con le nazionali ritornano le emozioni della Premier League. L’ottavo turno del campionato d’oltra Manica vede il Manchester United, reduce da due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite, ospitare il Brentford reduce a sua volta da una vittoria per 5-3 in casa contro il Wolverhampton e con due punti in più in classifica dei Red Evils. Per i padroni di casa non c’è altra via che quella della vittoria per iniziare a risalire la china di una classifica che si è già fatta complicata e perché un esito diverso dai tre punti porterebbe ancora più negatività all’ambiente e, forse, sarebbe l’ultima di Ten Hag all’Old Trafford.

Impegno abbordabile ma da non sottovalutare per l’Arsenal che, dopo la vittoria in casa contro il Southampton, è ospite del Bournemouth, reduce da una sconfitta di misura contro il Leicester. Gli uomini di Arteta, ora terzi in classifica a pari punti con il Manchester City, cercano i tre punti in una giornata che vede il Liverpool impegnato con il Chelsea e con l’occasione di guadagnare ulteriore terreno. Discorso analogo per gli uomini di Pep Guardiola che, dopo la vittoria casalinga contro il Fulham cercano la vittoria nella sfida sul campo del Wolverhampton, per dare continuità e mettersi a caccia della testa della classifica. Citizens ovviamente favoriti.

Match di giornata, in parte già anticipato, è ovviamente la sfida tra Chelsea e Liverpool, una classica del campionato inglese. I Blues sono reduci dal pareggio interno e anche sorprendente contro il Nottingham Forest che ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive, ma in questo weekend hanno l’occasione di entrare prepotentemente nella corsa per il titolo. In caso di vittoria contro il Liverpool, al momento solo in testa al campionato, gli uomini di Maresca si porterebbero a un punto di distacco proprio dai Reds, lanciando un chiaro segnale a tutte le pretendenti. Al contempo anche il Liverpool reduce dalla vittoria di misura contro il Crystal Palace e al comando del campionato ormai da due giornate, cerca i tre punti in una super sfida che potrebbe distanziare il Chelsea in classifica e rappresentare una prova di forza. Infatti in caso di successo, si tratterebbe del secondo scontro diretto vinto dai Reds dopo quello contro il Manchester United. L’unica cosa certa è che non mancherà il divertimento

Pronostici Premier: i nostri consigli per le gare della 8° giornata

19.10 13:30 Tottenham – West Ham United – x

19.10 16:00 Manchester United – Brantford – 1

19.10 18:30 Bournemouth – Arsenal – 2

20.10 15:00 Wolverhampton – Manchester City – 2

20.10 17:30 Chelsea – Liverpool – goal