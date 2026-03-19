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Pronostici Premier League

Pronostici Premier League: i nostri consigli per le gare della 31° giornata

Pronostici Premier League: analisi completa delle partite, statistiche e possibili sorprese del turno.

Mar 19, 20262 Lettura
BIRMINGHAM, ENGLAND - MARCH 12: Marco Asensio of Aston Villa celebrates scoring his team's third goal with teammates Matty Cash, Marcus Rashford and Leon Bailey during the UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 Second Leg match between Aston Villa FC and Club Brugge KV at Villa Park on March 12, 2025 in Birmingham, England. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 31ª giornata della Premier League (20-22 marzo 2026) è un turno parziale e del tutto atipico: le due protagoniste della corsa al titolo, Arsenal e Manchester City, non scenderanno in campo per il campionato poiché si sfideranno domenica a Wembley nella finale di EFL Cup (Carabao Cup).

I Gunners restano saldamente in vetta con 70 punti (+9 sul City, che ha una gara in meno), mentre dietro è bagarre totale per il terzo posto tra Manchester United (54) e Aston Villa (51).

Ecco l’analisi e i consigli per i match di questo weekend:

I Match Chiave

Bournemouth vs Manchester United (Ven 20, 21:00): I Red Devils aprono il turno in trasferta. Dopo il pareggio interno contro il Forest, lo United deve vincere per blindare il terzo posto. Il Bournemouth è in una tranquilla posizione di metà classifica (10°) e giocherà senza pressioni, il che lo rende un avversario pericolosissimo.

Newcastle vs Sunderland (Dom 22, 13:00): Il “Tyne-Wear Derby” torna ad accendere il nord dell’Inghilterra. Una sfida che va oltre i punti: il Newcastle (9°) cerca di rientrare in zona Europa, mentre il Sunderland (13°) vuole regalare una gioia storica ai propri tifosi e chiudere il discorso salvezza.

Brighton vs Liverpool (Sab 21, 13:30): Il Liverpool (5°) è obbligato a vincere per non perdere il contatto con la zona Champions. Il Brighton è calato nelle ultime uscite ma in casa, contro le “Big Six”, riesce sempre a esaltarsi grazie al gioco di De Zerbi.

Everton vs Chelsea (Sab 21, 18:30): I Toffees (8°) ospitano i Blues (6°) in uno scontro diretto per l’Europa League. Il Chelsea viene da un periodo altalenante, mentre l’Everton in casa è una squadra estremamente fisica e difficile da superare.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Bournemouth – Man Utd 2 (Vittoria United) La necessità di punti Champions dei Red Devils farà la differenza.
Newcastle – Sunderland 1 + GOL Il Newcastle è favorito, ma nei derby l’agonismo porta spesso reti da entrambi i lati.
Brighton – Liverpool Over 2.5 Due squadre che concedono molto in transizione; attesi diversi gol.
Everton – Chelsea 1X (Doppia Chance) Il Chelsea fatica fuori casa e l’Everton sta vivendo una stagione solida.
Aston Villa – West Ham 1 (Vittoria Villa) La squadra di Emery deve riscattare il momento no per restare quarta.
Tottenham – Nott. Forest 1 (Vittoria Spurs) Gli Spurs (16°) sono in crisi nera, ma in casa contro il Forest è l’ultima spiaggia.

Il “Top Pick” di Premier

Vittoria Aston Villa (Segno 1). Dopo una serie di risultati deludenti, l’Aston Villa ospita un West Ham (18°) in piena lotta retrocessione. Al Villa Park, Watkins e compagni hanno una marcia in più e non possono permettersi di perdere il quarto posto proprio ora che il Liverpool incalza.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

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