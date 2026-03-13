Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Pronostici Premier League

Pronostici Premier League: i nostri consigli per le gare della 30° giornata

Pronostici Premier League: analisi completa delle partite, statistiche e possibili sorprese del turno.

Mar 13, 20261 Lettura
BODO, NORWAY - JANUARY 20: Pep Guardiola, Manager of Manchester City, looks on prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 match between FK Bodo/Glimt and Manchester City at Aspmyra Stadion on January 20, 2026 in Bodo, Norway. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 30ª giornata della Premier League (14-16 marzo 2026) vede l’Arsenal (67 punti) pronto a sferrare l’attacco decisivo per il titolo, approfittando del fiato corto del Manchester City (60 punti, con una gara da recuperare) che ha perso terreno nell’ultimo turno.

Ecco l’analisi e i consigli per i match clou di questo weekend:

I Match Chiave

Arsenal vs Everton (Sab 14, 18:30): La capolista ospita i Toffees all’Emirates. L’Arsenal è in uno stato di grazia assoluto e punta a sfruttare la propria solidità difensiva (solo 22 gol subiti) contro un Everton che, pur essendo all’8° posto, fatica storicamente a Londra.

Man United vs Aston Villa (Dom 15, 15:00): Il vero spareggio per il podio. Entrambe le squadre sono appaiate a 51 punti. Lo United di Carrick vuole blindare la zona Champions, ma l’Aston Villa è una delle squadre più pericolose in trasferta di questa stagione.

Liverpool vs Tottenham (Dom 15, 17:30): Sfida tra giganti feriti. Il Liverpool (6°) deve vincere per non veder scappare il treno europeo, mentre gli Spurs (16°) sono nel pieno di una crisi d’identità senza precedenti e hanno bisogno disperato di punti salvezza.

West Ham vs Man City (Sab 14, 14:30): Guardiola deve rispondere subito al passo falso contro il Forest. Gli Hammers lottano per non retrocedere, ma il City non può permettersi altri errori se vuole mantenere vive le speranze scudetto.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Arsenal – Everton 1 + No Gol Gunners troppo solidi in casa; Everton poco prolifico fuori.
Man United – Aston Villa GOL Due attacchi che segnano con continuità, sfida da Over.
Liverpool – Tottenham 1 (Vittoria Liverpool) Anfield spingerà i Reds contro un Tottenham allo sbando.
West Ham – Man City 2 (Vittoria City) Reazione obbligatoria per gli uomini di Guardiola.
Chelsea – Newcastle 1X + Under 3.5 Gara bloccata tra due difese che si rispettano molto.

 Il “Top Pick”

Arsenal Vincente (Segno 1). In questo momento della stagione, i Gunners sembrano avere una marcia in più a livello mentale. Con il City che gioca prima e mette pressione, l’Arsenal ha dimostrato di saper gestire la tensione. La vittoria interna è la base più sicura del weekend.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

