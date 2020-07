Pronostici Serie A, 38° giornata: Ultimi verdetti, Atalanta favorita sull’Inter, Genoa salvo

Ultimi 90 minuti di gioco decisivi per l’assegnazione del secondo posto tra Atalanta, Inter e Lazio e per decretare chi retrocederà in Serie B tra Genoa e Lecce, questo il programma della 38° giornata di Serie A. Sarà una sfida delicata quella tra Atalanta e Inter, gli uomini di Gasperini vogliono il secondo posto per suggellare un’incredibile stagione, i nerazzurri per non chiudere quarti.

Lecce-Parma e Genoa-Verona sono le due sfide che decideranno chi tra salentini e liguri scenderà in Serie B insieme a Brescia e SPAL: al Via del Mare la banda di Liverani deve vincere e sperare in un passo falso del Grifone, al momento salvo e avanti di un punto.

La Juventus vorrà risparmiare il più possibile le energie in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione, ma anche la Roma non giocherà certo col coltello tra i denti, avendo in tasca la qualificazione diretta ai gironi della prossima Europa League.

Napoli-Lazio è la gara di Immobile. Negli ultimi 90 minuti di campionato il bomber degli ospiti Ciro Immobile ha la possibilità di superare il record di gol in un torneo detenuto da Higuain: sarà questo il principale motivo d’interesse della gara.

PRONOSTICI

8406 – Juventus – Roma

2 – 2,24

8380 – Genoa – Verona

GOL – 1,60

8382 – Lecce – Parma

1 – 1,50

8386 – Atalanta – Inter

GOL – 1,42



8395 – Napoli – Lazio

2 – 2,26

QUOTA TOTALE : 17,25

