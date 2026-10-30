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Pronostici Serie A

Pronostici Serie A: analisi e consigli per le gare della 10° giornata

Ott 30, 20262 Lettura

Bologna – Monza

Il Bologna è in crescita e vuole sfruttare il fattore campo al Dall’Ara contro un Monza sempre ostico ma finora altalenante. Ci si aspetta una gara frizzante dove i singoli del centrocampo e dell’attacco rossoblù faranno la differenza.
Pronostico: 1 (Vittoria Bologna)
Giocate Speciali:
Federico Bernardeschi in gran spolvero: Gol o Assist
Tommaso Pobega: Cartellino
Varela: Marcatore
Robinson: Gol o Assist

Udinese – Roma

La Roma vola in Friuli alla ricerca di tre punti fondamentali per la corsa Champions. L’Udinese in casa vende sempre cara la pelle, ma la superiorità tecnica e le motivazioni dei giallorossi dovrebbero indirizzare il match verso la capitale.
Pronostico: 2 fisso (Vittoria Roma)
Giocate Speciali:
Malen: Marcatore
Matias Soulé: Gol o Assist
Bryan Cristante: Tiro in porta

Milan – Inter (Il Derby della Madonnina)

Il super classico del calcio italiano promette, come sempre, scintille e spettacolo. Entrambe le squadre dispongono di un potenziale offensivo devastante e le difese saranno messe a durissima prova in una sfida che si preannuncia caldissima anche in area di rigore.
Pronostico: Goal (Entrambe a segno) + Rigore nel match
Giocate Speciali:
Hakan Çalhanoğlu: Gol o Assist
Pervis Estupiñán: Cartellino

Como – Venezia

Sfida salvezza e punti pesanti al Sinigaglia. Il Como vuole imporre il proprio gioco tra le mura amiche contro un Venezia che fatica in trasferta. Ci si attende una partita aperta con diverse reti.
Pronostico: 1 + Over 1.5
Giocate Speciali:
Juan Jesus: Cartellino
Tasos Douvikas: Marcatore
Yan Couto: Gol o Assist

Juventus – Napoli

Il grande classico del calcio del Sud contro il Nord. Una sfida tattica, bloccata e ad altissima intensità. La Juventus cercherà di sfruttare i calci piazzati mentre il Napoli punterà sulla qualità delle sue giocate offensive.
Pronostico: Multigol 2-5
Giocate Speciali:
Gleison Bremer: Tiro in porta
Kevin De Bruyne: Gol o Assist

Frosinone – Torino

Gara di difficile lettura allo Stirpe. Il Torino viaggia con ambizioni europee ma il Frosinone in casa è una squadra temibile che sa pungere. I granata cercheranno di sfruttare la fisicità dei propri attaccanti in una partita dove i falli non mancheranno.
Pronostico: Goal (Entrambe a segno) + Rigore nel match
Giocate Speciali:
Ardian Ismajli: Cartellino
Che Adams: Marcatore

SEZIONE ESTERA

Rayo Vallecano – Celta Vigo (La Liga)

Match di metà classifica nel campionato spagnolo dove l’intensità agonistica sarà altissima in mezzo al campo. Il Rayo presserà alto, aumentando i giri del motore e i contrasti a centrocampo.
Pronostico: Under 3.5 Spettacolo Tattico
Giocate Speciale:
Pathé Ciss: Cartellino

Liverpool – Arsenal (Premier League)

Il big match assoluto del weekend oltremanica. Ad Anfield va in scena una sfida stellare. L’Arsenal cercherà di uscire indenne da uno dei campi più difficili d’Europa, in una partita che promette gol, spettacolo e grande fisicità soprattutto sulle palle preventive.
Pronostico: X2 + Over 1.5
Giocate Speciali:
Bukayo Saka: Gol o Assist
Rigore nel match
Virgil van Dijk: Tiro in porta

Tutte le giocate vanno prese in modalita’ con palo e sostituto per quanto riguarda mercato marcatori

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Redazione

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