Pronostici Serie A: analisi e consigli per le gare della 8° giornata

Inter – Fiorentina
I nerazzurri cercano conferme a San Siro contro una Fiorentina sempre complicata da affrontare. La chiave del match potrebbe risiedere nella freschezza offensiva e negli inserimenti dei difensori sui calci piazzati.
- Marcatore: Esposito (o suo sostituto). La sua fame sotto porta può scardinare la difesa viola.
- Ammonito: Pongracic (o suo sostituto). Spesso incaricato di fermare le ripartenze più pericolose, il rischio cartellino è alto.
- Bonus Scommessa: Diouf (o suo sostituto) Gol o Assist. Un giocatore totale capace di incidere in entrambe le fasi.
- QUOTA SUPER: Bisseck (o suo sostituto) Marcatore. Il colpo di testa del difensore nerazzurro è l’arma segreta su palla inattiva.
Napoli – Roma
Il Derby del Sud accende il sabato sera. Al Maradona ci si attende una partita bloccata a livello di punteggio complessivo per i padroni di casa, ma ricca di duelli individuali ruvidi e fiammate degli esterni ospiti.
- Marcatore: Malen (o suo sostituto). L’olandese è l’uomo più in forma e sa far male in transizione.
- Tiro in porta: McTominay (o suo sostituto). Gli inserimenti dello scozzese garantiscono sempre almeno una conclusione nello specchio.
- Cartellino: Mancini (o suo sostituto). In partite così accese, la sua leadership fisica lo porta spesso sul taccuino del direttore di gara.
- Multigol: Casa 0-1 / Ospite 1-3. Prevediamo un Napoli più prudente e una Roma arrembante in trasferta.
Lecce – Juventus
I bianconeri di Thiago Motta devono rialzare la testa in un campo tradizionalmente ostico come il Via del Mare. La qualità della rosa della Juventus dovrebbe però emergere sulla distanza.
- Esito Finale: 2 Fisso. Vittoria esterna della Juventus.
- Marcatore: Kolo Muani (o suo sostituto). L’attaccante ha le caratteristiche perfette per scardinare la retroguardia salentina.
- Tiro in porta: Bremer. Il centrale brasiliano è una minaccia costante saltando nell’area avversaria.
- Cartellino: Gaspar (o suo sostituto). Dovrà reggere l’urto dell’attacco juventino, il fallo tattico è dietro l’angolo.
Genoa – Venezia
Sfida salvezza che si preannuncia estremamente equilibrata e tesa. Entrambe le squadre baderanno prima di tutto a non scoprirsi, il che rende i mercati sui pareggi altamente probabili.
- Marcatore: Osmanic (o suo sostituto). Può essere l’uomo della provvidenza in una mischia in area.
- Cartellino: Juan Jesus (o suo sostituto). La sua esperienza si tradurrà in interventi decisi per bloccare le ripartenze.
- Esito Tempi: X Primo Tempo / X Finale. Una doppia quota per un match che potrebbe non sbloccarsi.
Como – Sassuolo
Due formazioni che amano giocare a viso aperto. Ci aspettiamo una partita spettacolare, ricca di capovolgimenti di fronte e con molto lavoro per gli arbitri in area di rigore.
- Combo Base: Entrambe le squadre a segno (Gol)
- Rigore nella partita (Sì).
- Marcatore: Douvikas (o suo sostituto). Il terminale offensivo ideale per concretizzare la mole di gioco.
- : Esposito (o suo sostituto) Gol o Assist. La sua visione di gioco lo rende l’assistman perfetto del match.
Atalanta – Frosinone
La Dea ospita un Frosinone che gioca senza paura. La spinta sulle fasce dei bergamaschi incrocerà l’intraprendenza dei giovani attaccanti ospiti in un match da Over.
- Combo Base: Entrambe le squadre a segno (Gol) + Rigore nella partita (Sì).
- Tiro in porta: Zappacosta (o suo sostituto). La sua costante spinta a sinistra si conclude spesso con un tiro cross o una conclusione ravvicinata.
- Marcatore: Raimondo (o suo sostituto). Il giovane centravanti ha i movimenti giusti per sorprendere la linea alta di Gasperini.
Calcio Estero: Grandi Match e Scommesse Internazionali
Il Super Clásico: – Barcellona – Real Madrid
La partita delle partite. Al Santiago Bernabéu va in scena uno scontro totale che va oltre i tre punti. Tensione alle stelle, stelle mondiali in campo e un’intensità agonistica che storicamente accende i cartellini.
- Sanzioni: Over 3.5 Cartellini nel match. L’agonismo non mancherà fin dai primi minuti.
- Episodi: Rigore nel match (Sì). Con la velocità delle ali in area, il contatto da penalty è altamente probabile.
- Cartellino Giocatore: Vinicius Junior. Il brasiliano vive la partita con enorme trasporto e i duelli con i difensori blaugrana potrebbero costargli un’ammonizione.
- Bonus Speciale: Gordon (o suo sostituto) Gol o Assist. L’elemento jolly capace di spaccare l’equilibrio con una giocata decisiva.
La Tripletta dei Marcatori e Cartellini Esteri
Per gli amanti delle scommesse in multipla sulle leghe estere, ecco la nostra schedina flash a tre eventi:
- Gyökeres marcatore nel match Arsenal – Everton. L’attaccante continua a confermarsi un rullo compressore sotto porta.
- Cartellino per Pathé Ciss (o suo sostituto) nella sfida di Liga Rayo Vallecano – Elche. Il mediano è il fulcro della diga di centrocampo e i suoi interventi sono sempre al limite.
- Igor Thiago marcatore (o suo sostituto) nel match di Championship/Coppa tra Hull City e Brentford. La sua fisicità è dominante contro le difese avversarie