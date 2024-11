Pronostici Serie A: I nostri consigli per le gare della 13° giornata

Archiviata la sosta della Nazionali con tanto di infortuni per le squadre del nostro campionato, riparte anche la Serie A. La tredicesima giornata si apre con Hellas Verona – Inter. I nerazzurri, partendo dalla sosta precedente di ottobre, hanno collezionato due vittorie in Champions League e 3 vittorie e due pareggi in campionato, questi ultimi contro Juve e Napoli che hanno lasciato parecchio amaro in bocca. Gli uomini di Simine Inzaghi sono al quarto posto, a pari punti con Atalanta, Fiorentina e Lazio e ma una lunghezza di distanza dal Napoli capolista e al Bentegodi vorranno proseguire questa striscia positiva di prestazioni e risultati per rimanere attaccati alla vetta. Di fronte un Verona reduce dalla sconfitta di Firenze, la quarta nelle ultime cinque, con in mezzo il solo successo dell’Olimpico contro la Roma. Inter favorita ma l’Hellas contro le grandi sa sorprendere.

Il programma della tredicesima giornata prosegue con una delle classiche della Serie A, ovvero il big match tra Milan e Juventus al Meazza di San Siro. I rossoneri sono reduci dall’elettrizzante ma anche deludente pareggio di Cagliari, con un andamento ancora troppo discontinuo e con i calciatori più rappresentativi che dovrebbero trascinare la squadra che stanno rendendo al di sotto delle aspettative. Di fronte una Juventus con un ambiente permeato sicuramente da una maggiore serenità rispetto a quello rossonero, ma che spera di dare seguito ai due successi consecutivi contro Udinese e Torino, anch’essa alla ricerca di quella continuità di risultati che fin qui spesso è mancata, per via dei tanti cambiamenti e anche degli infortuni. Per gli uomini di Fonseca l’occasione di vincere un altro scontro diretto dopo quello contro l’Inter e di rituffarsi nelle primissime posizioni, tenendo anche conto della gara da recuperare contro il Bologna. Per gli uomini di Thiago Motta l’occasione di affermarsi in una sfida di vertice, dopo i pareggi contro Roma, Napoli e Inter e la sola con la Lazio.

Grande attesa anche per l’altro match di giornata, ovvero la sfida tra Roma e Napoli. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta interna con il Bologna prima della pausa che ha portato all’esonero di Juric e sperano, sotto la guida di Claudio Ranieri, di chiudere uno dei peggiori periodi della storia recente del club. Per farlo servirà una prestazione di grande orgoglio e carattere, che è sembrato mancare fino ad ora, per fronteggiare un Napoli al comando del campionato, reduce dal pareggio contro l’Inter, con il sapore del punto guadagnato visto l’andamento della gara, seguito al ko contro l’Atalanta e che deve ritornare al successo se vuole continuare a guardare tutti dall’alto.

Pronostici Serie A: I nostri consigli per le gare della 13° giornata

23.11 15:00 Verona – Inter – 2

23.11 18:00 Milan – Juventus – goal

24.11 15:00 Como – Fiorentina – 2

24.11 18:00 Roma – Napoli – x

24.11 20:45 Lazio – Bologna – 1