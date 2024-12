Pronostici Serie A: I nostri consigli per le gare della 15°giornata

Il quindicesimo turno di Serie A si apre con l’anticipo del venerdì tra Inter e Parma e San Siro. I nerazzurri sono reduci dalla trasferta di Firenze, con la gara interrotta dopo circa un quarto d’ora per via del malore che ha colpito il centrocampista viola Edoardo Bove, generando ovviamente un grande spavento per fortuna rientrato. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno dunque una partita in meno e devono tenere il passo delle altre concorrenti che corrono spedite, in primis Napoli e Atalanta. Per farlo dovranno superare un Parma reduce dalla sorprendente vittoria contro la Lazio al Tardini. Inter favorita ma attenzione alle trappole.

Uno dei due big match di questo fine settimana è Atalanta – Milan. I bergamaschi hanno ottenuto l’ottava vittoria consecutiva in campionato superando la Roma all’Olimpico, con il goal dell’ex Nicolò Zaniolo e sono oggettivamente la squadra più in forma del momento per prestazioni e risultati. DI fronte un Milan reduce dalla convincente vittoria contro l’Empoli e che contro gli Oriani ha l’occasione di portare a casa un altro scontro diretto, dopo il derby, che potrebbe rilanciarlo in classifica e nell’umore, tenendo conto anche della partita da recuperare contro il Bologna. Atalanta favorita ma il match è di quelli impronosticabili ed è tutto da vivere.

L’altro grande appuntamento di alta classifica è Napoli-Lazio. I partenopei sono reduci dall’ennesima vittoria di misura e sofferta sul campo del Torino restando primi in classifica a un punto sull’Atalanta e allungando momentaneamente a più quattro su Inter e Fiorentina, in attesa che si recuperi la partita del Franchi. Al Maradona si presenta una Lazio fin qui capace di un percorso egregio sia in campionato che in Europa League, ma che nell’ultima settimana ha subito un rallentamento per via del pareggio contro il Ludogorets in Europa e del ko a Parma la scorsa domenica, con qualche polemica arbitrale. Per gli uomini di Antonio Conte la possibilità di mandare un altro segnale importante alle concorrenti; per la Lazio l’occasione di portarsi a meno uno dallo stesso Napoli e sognare in grande. Napoli favorito ma la sfida è di quelle al cardiopalma.

Pronostici Serie A: I nostri consigli per le gare della 15°giornata

06.12 20:45 Inter – Parma – 1

06.12 20:45 Atalanta – Milan – 1

07.12 18:00 Juventus – Bologna – 1

07.12 20:45 Roma – Lecce – 1

08.12 20:45 Napoli – Lazio – x