Pronostici Serie A: I nostri consigli per le gare della 16° giornata

Napoli-Cagliari Il Napoli ha perso gli ultimi due match di campionato senza segnare, i partenopei non subiscono tre sconfitte di fila in Serie A dal gennaio 2020. Il Napoli (-10) è la squadra che ha registrato la differenza negativa più ampia tra i punti guadagnati in gare casalinghe rispetto a quelli ottenuti in trasferta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: i partenopei hanno infatti raccolto solo sette punti in sette match al Maradona rispetto ai 17 guadagnati in otto partite fuori casa. Il Cagliari è – al pari della Roma – una delle due squadre ad aver segnato più gol in questo campionato negli ultimi cinque minuti di gioco: sei, di cui quattro nel recupero; la formazione sarda è la squadra ad aver raccolto più punti (sei) grazie a reti realizzate dal 90’ in poi in questa Serie A.

Torino-Empoli Il Torino è la squadra contro cui l’Empoli ha pareggiato più sfide in Serie A: 11 su 22. Il Torino è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto sfide contro l’Empoli in Serie A (2V, 5N).Il Torino non ha subito gol nelle ultime due partite di campionato. Solo il Clermont (nove) ha segnato meno gol dell’Empoli (10) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei; i toscani sono anche la terzultima squadra per percentuale realizzativa (6.1%), davanti a Clermont (4.8%) e Colonia (5.8%). Partita da pochi gol.

Lazio-Inter Negli ultimi 10 confronti diretti in Serie A, Lazio e Inter non hanno mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: in questo parziale cinque vittorie nerazzurre (tra cui quella nell’ultimo match giocato ad aprile), quattro biancocelesti e un pareggio. L’Inter non vince in casa della Lazio in Serie A dal 29 ottobre 2018, da allora tre successi biancocelesti e un pareggio; Maurizio Sarri, in particolare, oltre ad aver vinto entrambi i precedenti interni da allenatore dei capitolini contro l’Inter, è imbattutto in casa nel massimo torneo contro i nerazzurri (cinque vittorie e due pareggi). L’Inter è la squadra che ha vinto più partite abbinando il clean sheet nei maggiori cinque tornei europei 2023/24 (10, almeno due più di qualsiasi altra squadra). Maurizio Sarri e Simone Inzaghi (197 panchine in Serie A con la Lazio tra il 2016 e il 2021) sono due dei cinque allenatori con la più alta media punti a partita nel massimo campionato tra quelli che hanno allenato solo nell’era dei tre punti a vittoria e con almeno 150 panchine nella competizione: 1.93 per l’attuale tecnico della Lazio, 1.92 per quello dell’Inter – meglio di loro solo Conte, Allegri e Ancelotti. L’Inter viaggia a una media gol a partita di 2.47 in questa Serie A – quarto dato migliore nei maggiori cinque campionati europei 23/24 dopo Bayern Monaco, Bayer Leverkusen e PSG – e vanta una media gol subiti a match di 0.47, la seconda migliore nei Big-5, dopo il Nizza. La squadra nerazzurra è l’unica ad essere in top-5 in entrambe le classifiche.

Atalanta-Salernitana La Salernitana ha battuto l’Atalanta nell’ultimo match di Serie A (1-0 il 13 maggio 2023 con gol di Candreva al 93’), dopo aver raccolto tre pareggi e due sconfitte nelle prime cinque sfide nella competizione contro i bergamaschi. Nessuna squadra ha raccolto meno punti in trasferta della Salernitana in questo campionato (due in sette gare) e nessuna ha segnato meno reti dei campani fuori casa finora (solo quattro). La Salernitana ha subito sette gol nel primo quarto d’ora di gioco (record negativo in questa Serie A) e addirittura 11 nella prima mezz’ora di partita (altro primato negativo), tra cui quattro degli ultimi cinque incassati nella competizione.

Fiorentina- Verona La Fiorentina ha vinto entrambe le gare dello scorso campionato contro il Verona senza subire gol (2-0 a Firenze, 3-0 in trasferta). Quattro delle ultime sei sfide al Franchi in Serie A tra Fiorentina e Verona sono terminate col punteggio di 1-1. Nelle ultime sette giornate la Fiorentina ha raccolto appena sette punti in Serie A (dopo che ne aveva raccolti 17 nei primi otto turni): in questo parziale solo quattro squadre hanno fatto peggio nella competizione, tra cui il Verona (ultimo con tre punti conquistati in questo intervallo). Il Verona arriva da tre pareggi consecutivi.

