Pronostici Serie A: I nostri consigli per le gare della 18°giornata

La diciottesima giornata di Serie A, che è anche l’ultima dell’anno solare 2024, vede l’Inter impegnata nella trasferta di Cagliari. I nerazzurri vengono dalla vittoria contro il Como, arrivata dopo una prestazione non brillante da parte degli uomini di Simone Inzaghi, dovuta in parte a un atteggiamento aggressivo e coraggioso dei lariani e in parte e un’emergenza infortuni nel reparto difensivo. L’Inter ad oggi è terza in classifica a un punto dal Napoli e a tre dall’Atalanta, che non hanno intenzione di fermarsi, ma con una gara da recuperare e se vuole rimanere in scia di quelle che al momento sono le principali concorrenti per lo scudetto non sono ammessi passi falsi. I nerazzurri affrontano un Cagliari reduce dalla sconfitta contro il Venezia, la terza consecutiva, ma che risulta sempre ostico per gli avversari. Inter favorita ma occhio a non sottovalutare l’avversario.

Questo turno di campionato ha in programma diversi scontri diretti e il primo fra questi è Lazio – Atalanta. I biancocelesti vengono dalla vittoria meritata ma sofferta contro il Lecce al Via del Mare, grazie alla rete di Marusic nel finale. Nella sfida pre natalizia si sono viste ancora le scorie del brutto ko rimediato contro l’Inter, ma il successo in terra salentina dimostra il carattere deli ragazzi di Baroni di sapersi rialzare dopo una brutta sconfitta e di voler continuare a guardare in alto. All’Olimpico arriva un’Atalanta reduce da undici vittorie consecutive in campionato, malgrado le ultime due contro Cagliari e Empoli abbastanza sofferte, il che mostra evidenti segni di maturità della formazione di Gasperini, capace di vincere anche quelle partite con prestazioni meno brillanti. Atalanta favorita ma la sfida è tra due squadre che fanno del controllo del gioco la loro filosofia e lo spettacolo è garantito.

Molto atteso anche il match dell’Allianz Stadium che vedrà contrapporsi Juventus e Fiorentina. I viola sono reduci da due sconfitte consecutive contro Bologna e Udinese, l’ultima abbastanza sorprendente, interrompendo così una lunga serie di vittorie. La Juventus è invece reduce dalla vittoria di Monza, non senza fatica, che quantomeno ha interrotto una lunga serie di pareggi. Gli uomini di Palladino sono alla ricerca di un successo contro una rivale storica che permetterebbe loro di rimanere nelle zone alte e importanti della classifica. Dall’altra parte i bianconeri sono all’eterna ricerca della continuità e una vittoria a Firenze li proietterebbe con decisione nella zona Champions League. In partenza il pronostico è in equilibrio.

Scontro diretto all’insegna del riscatto quello tra Milan e Roma. Entrambe le squadre, oggi rispettivamente all’ottavo e al decimo posto e separate da sette punti in classifica, vivono una stagione certamente al di sotto delle aspettative iniziali e degli obiettivi fissati. I rossoneri sono reduci dalla vittoria di misura contro il Verona al Bentegodi e hanno bisogno di inanellare una striscia di prestazioni convincenti e di vittorie per riportare fiducia e serenità in un ambiente attraversato dalle contestazioni e dal malumore. A San Siro si presenta una Roma reduce dal bel 5-0 ottenuto contro il Parma che può sicuramente dare fiducia all’ambiente giallorosso ma che di certo non basta a dare la squadra per guarita, visto il precedente ko di Como. Si può considerare il Milan leggermente favorito per la migliore situazione di classifica, ma le due formazioni partono da una situazione di equilibrio.

Pronostici Serie A: I nostri consigli per le gare della 18°giornata

28.12 18:00 Cagliari – Inter – 2

28.12 20:45 Lazio – Atalanta – 1

29.12 15:00 Napoli – Venezia – 1

29.12 18:00 Juventus – Fiorentina – 1

29.12 20:45 Milan – Roma – x