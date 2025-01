Pronostici Serie A: I nostri consigli per le gare della 19°giornata                   

L’ultima tappa del girone d’andata di Serie A, che è anche la prima del nuovo anno, è caratterizzata da un programma in formato ridotto per via dell’assenza di Atalanta, Inter, Juventus e Milan, impegnate nella Super Coppa italiana in Arabia Saudita. Malgrado ciò, il calendario prevede comunque gare interessanti. Una di queste è Fiorentina – Napoli. I viola sono reduci dal pareggio contro la Juventus all’Allianz Stadium, recuperando due volte lo svantaggio, il che può ridare fiducia agli uomini di Palladino, che prima del match contro i bianconeri erano reduci da due sconfitte consecutive. Al Franchi arriva un Napoli reduce dalla faticosa ma meritata vittoria contro il Venezia al Maradona grazie alla rete di Giacomo Raspadori, registrando così la terza vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite. Per la Fiorentina vi è l’occasione di portare a casa un importante scontro diretto che le permetterebbe riproiettarsi nelle primissime posizioni, considerando anche la gara da recuperare contro l’Inter. Per il Napoli l’opportunità di aggiudicarsi una gara difficile e di allungare, anche momentaneamente, sull’Atalanta. Napoli favorito ma il match si presenta equilibrato e promette spettacolo.

Importante anche lo scontro diretto nella parte bassa della classifica tra Monza e Cagliari. I brianzoli sono reduci dalla sconfitta al Tardini di Parma, giunta in pieno recupero, alcuni minuti dopo aver agguantato il pareggio con la rete di Pereira e con gran parte del secondo tempo giocato in dieci uomini, che ha il sapore della beffa, impedendo al nuovo allenatore Bocchetti di portare a casa il suo primo punto. Allo U – Power Stadium arriva un Cagliari reduce dal ko interno contro l’Inter, il quarto consecutivo, in una gara dove i sardi hanno tenuto testa ai nerazzurri fino al goal del vantaggio di Bastoni. Cagliari favorito per la migliore posizione di classifica, ma la sfida è fra due squadre che hanno sete di punti.

Chiude la diciannovesima giornata il tanto atteso Derby della Capitale, che è sicuramente il match di giornata. Le due squadre vivono ad oggi una situazione diametralmente opposta. La Roma di Claudio Ranieri è reduce dal pareggio di San Siro contro il Milan, preceduto dalla rotonda vittoria contro il Parma che fa sperare i tifosi romanisti in un 2025 che possa essere migliore di come si è concluso il 2024 e soprattutto in un girone di ritorno che possa essere decisamente superiore a quello d’andata. Dall’altra parte la Lazio, protagonista di una prima parte di stagione a gonfie vele, è reduce da un pareggio interno contro l’Atalanta, arrivato in seguito a un ottimo primo tempo giocato dagli uomini di Baroni chiuso in vantaggio e una ripresa dove i biancocelesti sono visibilmente calati a favore di un’Atalanta che ha imposto il suo calcio raggiungendo il pareggio nel finale. Per quello che è il gioco espresso dalle due squadre fino ad oggi e la situazione di classifica, la Lazio gode dei favori del pronostico, ma il Derby è spesso un’occasione di riscatto per chi deve risalire e in più c’è un Claudio Ranieri che da allenatore non ha mai perso un derby di Roma.

Pronostici Serie A: I nostri consigli per le gare della 19°giornata

04.01 18:00 Fiorentina – Napoli – x

04.01 20:45 Verona – Udinese – 2

05.01 12:30 Monza – Cagliari – 1

05.01 15.00 Lecce – Genoa – 2

05.01 20:45 Roma – Lazio – 1