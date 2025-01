Pronostici Serie A: I nostri consigli per le gare della 20°giornata

In Serie A siamo giunti al giro di boa e la prima giornata del girone di ritorno ha già in programma un match non banale, ossia il derby della Mole. All’andata fu dominio Juve con una vittoria netta e un Torino che era in profonda crisi. Oggi a distanza di circa due mesi la Juve non vive di certo un momento di entusiasmo come in quella fase, falcidiata dagli infortuni e con molti interrogativi nell’ambiente bianconero sulla filosofia di Thiago Motta del far crescere i giovani e del chiedere tempo, alimentati ancor di più dalla rocambolesca sconfitta contro il Milan nella semifinale di Supercoppa. Dall’altra parte un Torino che se non altro, pur non vivendo un momento d’oro come a inizio stagione, sembra dare quanto meno segnali di ripresa dal punto di vista delle prestazioni ed è reduce da due pareggi contro Udinese e Parma. La Juve parte favorita per quella che è la statistica del derby e il valore tecnico, ma la sfida presenta più di un’insidia.

Spera che sia veramente l’ora di una svolta il nuovo Milan di Conceição, subentrato a Fonseca dopo il pareggio contro la Roma nell’ultima di campionato del 2024, volato a Riyad con appena un allenamento con la squadra e rientrato in Italia con una Supercoppa in mano, grazie alle vittorie in rimonta contro Juve e Inter. Nella prima giornata di ritorno i rossoneri ospitano il Cagliari reduce a sua volta dalla vittoria sul campo del Monza, interrompendo una striscia di sconfitte. All’andata finì 3-3 con il Milan che affrontò quella partita con un approccio spregiudicato, mentre oggi sembra esserci un Milan più cinico e solido. Rossoneri favoriti ma l’euforia per la vittoria in Arabia Saudita può fare brutti scherzi.

In cerca di riscatto è invece l’Inter che, pur avendo chiuso l’anno con una vittoria contro il Cagliari, deve rialzarsi dalla brutta sconfitta nel Derby di Supercoppa, perdendo non solo un trofeo ma anche la seconda sfida stracittadina della stagione. Per dare seguito a una bella striscia di vittorie in campionato che la vede terza ma con due gare in meno, l’Inter deve aver la meglio su un Venezia reduce dal pareggio con l’Empoli e capace di tirare fuori ottime prestazioni contro le grandi squadre, come dimostrato proprio contro l’Inter all’andata e contro la Juve. Per giunta Simone Inzaghi deve far fronte a un’emergenza infortuni crescente, soprattutto in difesa, dove ai lungodegenti Acerbi e Pavard si è aggiunto anche De Vrij. Inter favorita ma la sfida è meno facile del previsto.

I nostri consigli per le gare della 20°giornata

11.01 18:00 Torino – Juventus – x

11.01 20:45 Milan – Cagliari – 1

12.01 15:00 Venezia – Inter – 2

12.01 18:00 Bologna – Roma – x

12.01 20:45 Napoli – Verona – 1