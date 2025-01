Pronostici Serie A: I nostri consigli per le gare della 22° giornata

La 22° giornata di serie A ha in programma molte sfide interessanti ed importantissime per il proseguo del campionato. La partita di cartello è senza dubbio Napoli-Juventus, in programma sabato alle 18:00. La capolista vuole continuare a sorprendere mentre la Juventus è chiamata alla conferma, dopo la vittoria contro i rossoneri. Occhi puntati anche allo stadio olimpico, la Lazio ospiterà una Fiorentina in difficoltà. I viola nelle ultime 5 partite hanno collezionato 2 pareggi e 3 sconfitte. La squadra di mister Baroni è reduce dalla vittoria europea, i biancocelesti così consolidano il primo posto in Europa League e si lanciano in campionato alla ricerca della qualificazione nell’europa che conta.

Questa sera si parte con Torino-Cagliari, partita tra due squadre che militano nella zona di metà classifica. Sabato alle 15:00 c’è in programma Como-Napoli, i comaschi trascinati dal neo acquisto Assane Diao ospiteranno una dea un pò altalenante. Lookman e compagni sono alla ricerca della prima vittoria del 2025 in questa serie A. Il posticipo di sabato sera. ore 20:45, vede sfidarsi Empoli-Bologna. I toscani alla ricerca di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Il Bologna che vuole continuare il viaggio con un ritmo europeo.

Il lunch match domenicale si gioca a San Siro. I rossoneri devono tornare immediatamente alla vittoria per rincorrere la zona champions. L’avversario sarà il Parma, squadra che all’andata è uscita vittoriosa. Partita sulla carta alla mano per il Milan ma occhio alle insidie. La squadra di Mister Conceicao non deve abbassare l’attenzione.Per la Roma e per l’Inter due trasferte complicate, rispettivamente Udine e Lecce. L’Inter vuole continuare a rincorrere il Napoli e la Roma per avvicinarsi alle zone europee della classifica. La 22° giornata di serie A si chiude con due partite che interessano la zona retrocessione. Lunedi 27 gennaio scendono in campo Venezia-Verona e Genoa-Monza.

Pronostici Serie A: I nostri consigli per le gare della 22° giornata

25/01 18:00 Napoli – Juventus – GOL

26/01 12:30 Milan – Parma – 1

26/01 15:00 Udinese – Roma – OVER 1,5

26/01 18:00 Lecce – Inter – 2

26/01 20:45 Lazio – Fiorentina – 1