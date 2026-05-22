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Pronostici Serie A

Pronostici Serie A: i nostri consigli per le gare della 38° giornata

Notte di Verdetti: Roma e Milan cercano il timbro Champions, la Juventus si gioca tutto nel Derby della Mole e la Cremonese tenta il miracolo salvezza

Mag 22, 20262 Lettura
Jeremie Boga of FC Juventus celebrates after scoring goal in the 48th minute for 0-1 during the match of 2025-2026 Serie A football between Atalanta BC vs Juventus FC at the New Balance Arena Stadium on 11 April 2026 in Bergamo, BG.

Siamo arrivati alla resa dei conti finale della 38ª giornata di Serie A (22-24 maggio 2026). Mentre l’Inter (82 punti) ha già cucito sul petto lo Scudetto e il Napoli ha blindato il secondo posto, la domenica sera si trasforma in una polveriera: ben quattro squadre (Roma 70, Milan 70, Juventus 65 e la favola Como 62) sono racchiuse in pochissimi punti per agganciare gli ultimi pass Champions. In coda, è un drammatico dentro o fuori tra Lecce (35) e Cremonese (34) per l’ultimo posto salvezza.

I Match Chiave

Torino vs Juventus (Dom 24, 20:45): Il Derby della Mole più drammatico degli ultimi anni. La Juventus, scivolata al sesto posto dopo il KO interno con la Fiorentina, è obbligata a vincere e sperare in un passo falso delle rivali per non rimanere fuori dalla Champions. Il Torino, ormai salvo e tranquillo, ha l’occasione d’oro per regalare una notte di pura gioia ai propri tifosi e affossare i cugini bianconeri.

Milan vs Cagliari (Dom 24, 20:45): I rossoneri (70 punti) hanno il match point Champions tra le mura amiche di San Siro. Dopo una stagione altalenante, la squadra di Allegri deve vincere per evitare calcoli pericolosi. Trova un Cagliari già matematicamente salvo a quota 40 punti e senza assilli, il che potrebbe rendere la gara molto più aperta e spettacolare del previsto.

Hellas Verona vs Roma (Dom 24, 20:45): La Roma di Gasperini occupa il quarto posto (70 punti) ed è padrona del proprio destino. I giallorossi volano a Verona contro un Hellas già retrocesso in Serie B ma reduce dall’orgoglioso 3-3 strappato all’Inter campione. La Roma ha una qualità tecnica nettamente superiore e la fame necessaria per andare a prendersi l’Europa che conta.

Cremonese vs Como (Dom 24, 20:45): Una partita incredibile che incrocia due destini opposti. La Cremonese (34 punti) deve vincere e sperare che il Lecce non batta il Genoa per centrare una miracolosa salvezza. Il Como (62 punti), dal canto suo, deve solo vincere per coronare lo storico sogno Champions. Sarà un match totale, senza spazio per i tatticismi.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Torino – Juventus GOL La Juve deve scoprirsi e attaccare; il Toro in contropiede farà male.
Milan – Cagliari 1 + Over 2.5 San Siro spingerà il Milan verso la Champions; attesi molti gol.
Hellas Verona – Roma 2 (Vittoria Roma) Giallorossi determinati e nettamente superiori contro un Verona già in B.
Cremonese – Como GOL Entrambe devono solo vincere per i rispettivi obiettivi: sarà una battaglia.
Lecce – Genoa 1 (Vittoria Lecce) Il Lecce ha il match point salvezza in casa contro un Genoa già appagato.
Bologna – Inter Over 2.5 Passerella finale al Dall’Ara; ritmi rilassati e spazio allo spettacolo.
Fiorentina – Atalanta 1X (Doppia Chance) Stasera l’anticipo: la Viola vuole chiudere bene davanti al proprio pubblico.

Il “Top Pick” di Serie A

Vittoria Roma (Segno 2) contro l’Hellas Verona. La squadra di De Rossi arriva a questo appuntamento finale con l’adrenalina a mille e la consapevolezza di non poter fallire l’obiettivo Champions a un passo dal traguardo. Con un Verona che ha già la testa alla prossima stagione in cadetteria, la fame di vittoria e la caratura tecnica dei giallorossi rendono il “2” la giocata cardine del weekend italiano.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

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