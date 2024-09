Pronostici Serie A: I nostri consigli per le gare della 5° giornata

La quinta giornata di Serie A prevede sfide a dir poco interessanti, con due assoluti big match. Il primo fra questi è quello tra Juventus e Napoli all’Allianz Stadium in programma per sabato 21 alle ore 18.00. I bianconeri sono reduci da una bella vittoria in Champions League contro il Psv e vogliono riscattare i due pareggi consecutivi in campionato contro Roma ed Empoli per rimettersi a caccia della vetta e scavalcare proprio i partenopei. Dall’altra parte gli uomini di Antonio Conte, grande ex di questa sfida, sono secondi in testa alla classifica, reduci da una vittoria con un punteggio rotondo a Cagliari e, dopo l’esordio shock contro il Verona, sembrano aver assimilato il carattere e gli schemi del mister, potendo beneficiare anche di un’intera settimana per preparare la partita. Il match non ha favoriti ma la sfida è già un test importante per le ambizioni delle due squadre.

Se prima dell’inizio del campionato qualcuno avesse detto che la gara tra Roma e Udinese alla quinta giornata avesse visto contrapporsi la prima della classifica contro una delle ultime, in molti avremmo pensato, con un po’ di sorpresa, alla Roma nel primo caso e all’Udinese nell’altro. Invece, inaspettatamente, i friulani si trovano soli in vetta alla classifica, tredici anni dopo l’ultima volta, con 10 punti e sulle ali dell’entusiasmo, dopo la vittoria in rimonta al Tardini di Parma. Umore opposto per i giallorossi, reduci da un pareggio beffa contro il Genoa al Marassi, subendo un goal in pieno recupero, a cui è seguita una settimana a dir poco turbolenta con l’esonero di Daniele De Rossi, con tanto di contestazione da parte dei tifosi verso alcuni giocatori e l’arrivo di Ivan Juric. La gara d’esordio dell’allenatore croato sulla panchina della Roma non poteva avvenire in un clima più teso.

L’altro big match che rende speciale questa quinta giornata è il Derby della Madonnina tra Inter e Milan. Malgrado la giornata precedente abbia registrato il secondo pareggio stagionale per l’Inter, fermata dal Monza dopo una prestazione priva di intensità e concretezza e la prima vittoria in campionato per i rossoneri, autori di un roboante 4-0 sul Venezia, gli umori sono agli antipodi nelle due sponde di Milano e non rispecchiano l’esito dell’ultimo turno di campionato. Gli uomini di Simone Inzaghi sono infatti reduci da un pareggio in trasferta contro il Manchester City, all’esordio in Champions League, frutto di una grande prestazione di squadra, condita da personalità e grande cuore. Al contrario per gli uomini di Fonseca, quel poco di serenità ottenuto grazie alla vittoria sul Venezia, è stato cancellato dalla sconfitta e da una brutta prestazione contro il Liverpool a San Siro, nella prima partita di Champions League, a cui è seguita una dura ma civile contestazione da parte del pubblico rossonero. I nerazzurri partono con i favori del pronostico per via del migliore avvio di campionato e di un organico ritenuto superiore rispetto ai cugini, ma è evidente che la stracittadina è già un ‘’dentro fuori’’ per l’ambiente Milan e un ultimatum per Fonseca e la storia del calcio insegna che nei derby non esistono favoriti e che spesso queste sfide rappresentano, per chi è in difficoltà, l’occasione della rinascita.

Pronostici Serie A: I nostri consigli per le gare della 5° giornata

20.09 20:45 Hellas Verona – Torino – goal

21.09 18:00 Juventus -Napoli – x

22.09 12:30 Fiorentina – Lazio – 1

22.09 18:00 Roma – Udinese – x

22.09 20:45 Inter – Milan – 2