Pronostici Serie A: I nostri consigli per le gare della 8° giornata

Dopo la sosta delle nazionali si riprende a giocare anche in Italia. L’ottava giornata di Serie A vede il Milan ricevere a San Siro l’Udinese. I rossoneri sembravano essere usciti dal tunnel con le tre vittorie consecutive contro Venezia, Inter e Lecce ma le sconfitte contro il Leverkusen in Champions League e Fiorentina in campionato con tanto di polemiche e malumori per la questione dei rigori, hanno rigettato la squadra in un clima di pessimismo e tensione, con Fonseca che sembra essere ancora in bilico. Per mettere a tacere le tante voci critiche e riportare un po’ di ottimismo nell’ambiente, i rossoneri dovranno avere la meglio su un Udinese che ha ritrovato il successo nella scorsa giornata di campionato superando il Lecce, seppur di misura. Il Milan parte favorito ma la sfida si preannuncia ostica.

Uno dei due match di giornata è sicuramente la sfida tra Juventus e Lazio. I bianconeri sono reduci dal pareggio – beffa contro il Cagliari con tanto di polemiche per alcune decisioni arbitrali, dopo una partita ampiamente controllata. Gli uomini di Thiago Motta, che arrivano a questa partita con qualche defezione, sono alla ricerca di una vittoria che sarebbe molto importante, per quello che è il valore dell’avversario e per la classifica. D’altra parte vi è una Lazio reduce da due vittorie di seguito e tre successi nelle ultime quattro con la sconfitta a Firenze nel mezzo e a punteggio pieno in Europa League, che sembra essere una squadra allegra, serena, umile e in fiducia. La Juve parte favorita ma la gara è tutta da giocare e da vivere.

Sfida interessante quella del Castellani di Empoli, dove gli uomini di D’Aversa ricevono il Napoli capolista. I toscani vengono dal Ko all’Olimpico contro la Lazio che è costata la prima sconfitta in campionato dopo un avvio brillante e sono una squadra organizzata, con giovani talenti e capace, a tratti, anche di offrire un buon calcio. Dall’altro lato il Napoli di Antonio Conte, reduce dalla vittoria casalinga contro il Como, sembra ormai lontano parente di quella squadra uscita sconfitta contro il Verona all’esordio, mostrando adesso una fase difensiva solida e un gioco d’attacco essenziale ma efficace. Napoli favorito ma la gara non è affatto facile.

L’altro mach di cartello è sicuramente la sfida dell’Olimpico tra Roma e Inter. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta in Europa League e dal pareggio a Monza prima della sosta, con diversi giocatori, Pellegrini su tutti, contestati dal pubblico e con il nome di Juric che sembra già in bilico. È chiaro che la sfida con l’Inter può rappresentare uno spartiacque in un modo o nell’altro. Dall’altra i nerazzurri vengono da due successi contro Udinese e Torino, entrambi con un po’ di brivido nel finale e che hanno messo ancor più in evidenza come la fase difensiva non sia, al momento, il punto di forza della squadra, a differenza dello scorso anno. Per gli uomini di Inzaghi l’occasione di ritrovare quella solidità che è stata alla base del successo dell’anno passato, in quello che è il primo di tre scontri diretti consecutivi. Inter favorita ma il match si presenta molto aperto.

Pronostici Serie A: I nostri consigli per le gare della 8° giornata

19.10 18:00 Milan – Udinese – 1

19.10 20:45 Juventus – Lazio- x

20.10 12:30 Empoli – Napoli – x

20.10 15:00 Venezia – Atalanta – 2

20.10 20:45 Roma – Inter – goal