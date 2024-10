Pronostici Serie A: I nostri consigli per le gare della 10° giornata

Il primo turno infrasettimanale dell’anno in Serie A ha in programma un altro big match: lo scontro diretto tra Milan e Napoli. I rossoneri vengono da un weekend di riposo, dato il rinvio della sfida contro il Bologna al Dallara per via del maltempo e arrivano alla gara con i Partenopei sicuramente con qualche energia in più e reduci dalla sofferta vittoria contro l’Udinese in campionato e dal successo europeo contro il Bruges. Tuttavia Fonseca dovrà fare a meno di Theo Hernandez e Reijnders, per le espulsioni rimediate rispettivamente contro Fiorentina e Udinese, la cui squalifica è slittata a questa sfida di campionato, non essendoci stata la gara contro il Bologna. D’altra parte gli uomini di Antonio Conte vengono dalla vittoria casalinga di misura contro il Lecce, ritrovandosi ora in tesa alla classifica a più quattro sulla seconda, grazie al pareggio tra Inter e Juventus. Per gli azzurri l’occasione di lanciare un segnale molto forte al campionato e di aggiudicarsi un primo scontro diretto, dopo un calendario fin qui abbordabile, a parte un pareggio a Torino contro i bianconeri. Per il Milan invece la possibilità di uscire definitivamente da un momento buono ma non ottimo, con un rendimento altalenante e di entrare, in caso di vittoria, di diritto nella lotta scudetto. Napoli favorito ma la sfida si presenta equilibrata.

Impegni non proibitivi ma da non sottovalutare per Inter e Juventus. Dopo lo spettacolare 4-4 del derby d’Italia, che ha il sapore dei due punti persi per i nerazzurri, dato il doppio vantaggio nella ripresa e le tante occasioni sprecate per chiudere la partita, gli uomini di Simone Inzaghi cercano di riprendere la marcia sul campo dell’Empoli, reduce a sua volta da un pareggio al Tardini di Parma e autore fin qui di un campionato da protagonista, dimostrando di poter infastidire chiunque. Il Parma di Pecchia in questa decima giornata di campionato sarà invece ospite proprio della Juventus. Gli emiliani vengono da un pareggio contro l’Empoli, il terzo nelle ultime tre gare, che sommato alla sconfitta con il Cagliari denotano un momento non ottimale per la squadra neopromossa, che di certo non è obbligata a vincere a Torino ma che deve comunque provare a invertire la rotta. Per gli uomini di Thiago Motta vi è l’obbligo di ritrovare la vittoria con una prestazione possibilmente convincente, dopo un pareggio a Milano, che se da una parte ha messo in mostra il carattere della Juve, capace di recuperare due volte, ha anche visto per la prima volta in questa stagione una fase difensiva in difficoltà che non è riuscita a reggere la forza offensiva dell’Inter.

Umori agli antipodi invece per le due squadre della Capitale. La Roma chiude il nono turno del campionato subendo un sonoro e umiliante 5-1 a Firenze, mettendo in campo la peggiore prestazione sotto la gestione di Ivan Juric, con il nome del serbo ancor più in bilico e contribuendo a deprimere ancor di più un ambiente già molto teso. I giallorossi devono però provare a resettare immediatamente per affrontare un Torino che, dopo tre ko consecutivi, ha ritrovato la vittoria in casa contro il Como. Non può che regnare l’entusiasmo invece in casa Lazio che, dopo il successo esterno in Europa League contro il Twente con tanto di primo posto, riscatta la sfortunata sconfitta arrivata nel turno precedente contro la Juventus, liquidando con un netto 3-0 il Genoa, al termine di un’altra prestazione convincente, con Baroni che si gode la crescita di Noslin, da lui tanto voluto e autore di un goal da cineteca nella gara di ieri. I biancocelesti cercano la continuità sul campo del Como, reduce sì da una sconfitta di misura a Torino contro i granata, ma che è ormai lontano parente di quella squadra senza identità di inizio stagione. Lazio favorita ma il match si prospetta interessante.

Pronostici Serie A: I nostri consigli per le gare della 10° giornata

29.10 20:45 Milan – Napoli – x

30.10 18:30 Empoli – Inter – 2

30.10 20:45 Juventus – Parma – 1

31.10 20:45 Roma – Torino – x

31.10 Como – Lazio – 2