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COMO, ITALY - SEPTEMBER 10: Tasos Douvikas of Como 1907 celebrates scoring his teams second goal with teammates during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between Como 1907 and RB Leipzig at Giuseppe Sinigaglia Stadium on September 10, 2026 in Como, Italy. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)
Pronostici Serie A

Pronostici Serie A: analisi e consigli per le gare della 7° giornata

Ott 16, 20264 Lettura

Roma-Genoa: giallorossi chiamati a reagire

Sabato 17 ottobre, ore 20:45

La Roma arriva a questo appuntamento dopo la pesante sconfitta contro il Real Madrid in Champions League. Un risultato che potrebbe lasciare strascichi non soltanto sul piano fisico, ma anche su quello mentale. La squadra giallorossa dovrà dimostrare di saper reagire immediatamente, ritrovando equilibrio e concentrazione davanti al proprio pubblico.

La situazione degli indisponibili rappresenta un ulteriore problema: Koné e Dybala sono in dubbio dopo i problemi fisici accusati in Europa, mentre Malen è squalificato. Anche le condizioni di Soulé andranno valutate. Assenze che potrebbero ridurre le soluzioni offensive e costringere la Roma a gestire con attenzione le energie.

Il Genoa può provare ad approfittare di questo momento, puntando sull’organizzazione difensiva e sulla capacità di sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari. La gara potrebbe essere meno semplice di quanto suggerisca il fattore campo: la Roma dovrà ritrovare solidità prima ancora di pensare a una partita spettacolare.

Le giocate da seguire

  • Rodrigo Mora: gol o assist.
  • Leo Østigård: ammonizione.
  • Multigol casa 1-3.
  • Multigol casa 0-1.
  • Gianluca Mancini: almeno un tiro nello specchio.

Bologna-Inter: nerazzurri tra emergenza e turnover

Sabato 17 ottobre, ore 18:00

Sfida ricca di spunti tra un Bologna in ripresa e un’Inter chiamata a gestire un calendario impegnativo. La squadra emiliana sembra avere l’opportunità di giocarsi le proprie carte con maggiore fiducia, soprattutto se riuscirà a mantenere intensità e aggressività per tutta la gara.

In casa nerazzurra pesa l’assenza del capitano Lautaro Martínez, indicato come indisponibile per circa un mese. A questo si aggiunge il possibile turnover in vista degli impegni europei: le scelte dell’allenatore potrebbero incidere sulla formazione iniziale e sui minuti concessi ad alcuni titolari.

L’Inter dispone comunque di qualità ed esperienza per controllare il possesso e creare occasioni, ma dovrà fare attenzione alla pressione del Bologna e alla sua capacità di ripartire. Il contesto suggerisce di guardare anche alle giocate individuali, senza dare per scontato un successo nerazzurro.

Le giocate da seguire

  • Hakan Çalhanoğlu: gol o assist.
  • Carlos Augusto: gol o assist.
  • Federico Bernardeschi: almeno un tiro nello specchio.
  • Francesco Pio Esposito: marcatore.

Fiorentina-Como: qualità offensiva e duelli decisivi

Domenica 18 ottobre, ore 15:00

È una partita che merita particolare attenzione per il confronto tra due squadre che possono cercare la via del gol attraverso principi di gioco differenti. La Fiorentina avrà il vantaggio del campo e dovrà provare a imporre ritmo, intensità e presenza nella metà campo avversaria. Il Como, invece, può puntare sulla qualità tecnica dei suoi interpreti offensivi e sulla capacità di sfruttare gli spazi.

Uno degli aspetti decisivi sarà la gestione delle transizioni: se la Fiorentina perderà palla con molti uomini sopra la linea del pallone, il Como potrebbe trovare situazioni favorevoli per attaccare la profondità. Al contrario, se i viola riusciranno a mantenere compattezza e a recuperare rapidamente il possesso, potranno costringere gli ospiti a difendersi più a lungo.

Tra i nomi da seguire c’è Nico Paz, giocatore capace di incidere sia in fase realizzativa sia nella costruzione delle occasioni. Baturina può rappresentare un’altra soluzione interessante per la giocata sul marcatore, mentre i difensori viola Pongračić e Ranieri saranno chiamati a duelli che potrebbero diventare particolarmente intensi.

Il rigore nel corso della partita è una giocata più rischiosa: può essere valutata soltanto come opzione speculativa, considerando che un episodio dagli undici metri dipende da numerose variabili.

Le giocate da seguire

  • Rigore assegnato durante la partita.
  • Pongračić o Ranieri: ammonizione.
  • Martin Baturina: marcatore.
  • Nico Paz: gol o assist.

Udinese-Lecce: fisicità e occasioni da sfruttare

Domenica 18 ottobre, ore 12:30

La sfida si preannuncia combattuta, con l’Udinese che cercherà di sfruttare il fattore campo e il Lecce intenzionato a rendere complicata la costruzione del gioco avversario. In incontri di questo tipo, la capacità di vincere i duelli e di trasformare le seconde palle in occasioni può risultare determinante.

Keinan Davis è il riferimento da osservare per la giocata sul marcatore: la sua presenza fisica può essere importante per attaccare l’area e finalizzare il lavoro dei compagni. Il Lecce dovrà invece prestare attenzione alla gestione dei palloni persi e alla copertura degli spazi centrali.

Sul fronte disciplinare, Siebert è il nome individuato per la giocata sul cartellino. Si tratta di una selezione che va letta in relazione ai duelli difensivi e all’eventuale pressione esercitata dall’Udinese.

Le giocate da seguire

  • Keinan Davis: marcatore.
  • Siebert: ammonizione.

Juventus-Lazio: una sfida che può decidersi nei dettagli

Domenica 18 ottobre, ore 20:45

La giornata si chiude con un confronto di grande interesse. La Juventus cercherà di sfruttare il fattore campo per imporre il proprio ritmo, mentre la Lazio avrà bisogno di compattezza e precisione per contenere le iniziative bianconere.

La partita potrebbe svilupparsi attraverso un confronto serrato a centrocampo, dove la capacità di recuperare palla e verticalizzare rapidamente sarà fondamentale. Per la Juventus, una delle chiavi sarà trovare continuità negli attacchi e coinvolgere gli esterni offensivi. La Lazio dovrà invece evitare di concedere spazi tra le linee e limitare le incursioni avversarie.

Francisco Conceição è un profilo interessante per la giocata gol o assist, grazie alla capacità di puntare l’uomo e creare superiorità sulla fascia. In difesa, Bremer può offrire uno spunto per il tiro nello specchio, soprattutto in occasione di sviluppi su palla inattiva. Taylor è invece il nome da valutare per il cartellino, in una gara che potrebbe proporre diversi duelli a centrocampo.

Le giocate da seguire

  • Francisco Conceição: gol o assist.
  • Taylor: ammonizione.
  • Bremer: almeno un tiro nello specchio.

Estero, il tris di marcatori

Per completare la selezione del weekend, spazio a una tripla sui possibili marcatori del calcio internazionale. Tre profili offensivi da seguire, con caratteristiche differenti e potenziale capacità di incidere nelle rispettive partite.

  • Michael Olise Bayern monaco : marcatore.
  • Niclas Füllkrug: Werder brema  marcatore.
  • Igor Thiago brentford : marcatore.

La tripla sui marcatori è una proposta ad alto rischio: prima di inserirla in una multipla, sarà importante verificare avversari, titolarità e condizioni dei giocatori in prossimità del calcio d’inizio.

Il weekend offre diversi spunti interessanti, ma le situazioni più delicate restano quelle legate alle condizioni della Roma dopo l’impegno europeo e alle possibili rotazioni dell’Inter. Fiorentina-Como e Juventus-Lazio possono invece offrire opportunità sulle giocate individuali, mentre Udinese-Lecce si presta a una lettura basata su fisicità, duelli e presenza in area.

Come sempre, le selezioni proposte rappresentano spunti di analisi e non certezze. È opportuno controllare le formazioni ufficiali e gli aggiornamenti dell’ultimo minuto prima di confermare le giocate. Un saluto alla redazione di Football Magazine e buon weekend di calcio a tutti.

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