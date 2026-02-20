Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Pronostici Serie A

Pronostici Serie A: i nostri consigli per le gare della 26° giornata

Pronostici Serie A con analisi dettagliata, numeri e possibili sorprese della giornata.

Feb 20, 20261 Lettura
NAPLES, ITALY - JANUARY 28: Rasmus Hojlund of SSC Napoli reacts during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SSC Napoli and Chelsea FC at Stadio Diego Armando Maradona on January 28, 2026 in Naples, Italy. (Photo by Carl Recine - UEFA/UEFA via Getty Images)

In Serie A siamo giunti alla 26ª giornata (20-23 febbraio 2026). L’Inter di Inzaghi continua la sua marcia trionfale in vetta, trascinata da un Lautaro Martinez capocannoniere con 14 reti, ma la lotta per l’Europa è infuocata con Atalanta, Napoli e la sorpresa Como racchiuse in pochi punti.

Ecco l’analisi e i consigli per i match di questo turno:

I Match Chiave

Atalanta vs Napoli (Dom 22, 15:00): Il vero big match di giornata. La Dea cerca il sorpasso in zona Champions contro il Napoli di Conte. Entrambe le squadre segnano con regolarità: occhi puntati su Retegui e Højlund.

Juventus vs Como (Sab 21, 15:00): La Juve deve riscattare la sconfitta dell’andata contro i lariani di Fabregas. Il Como è la rivelazione del campionato (Nico Paz è secondo tra i marcatori), ma i bianconeri all’Allianz Stadium raramente sbagliano l’approccio.

Lecce vs Inter (Sab 21, 18:00): La capolista vola al Via del Mare. L’Inter vuole chiudere la pratica scudetto il prima possibile; il Lecce cercherà di fare le barricate, ma la potenza d’urto nerazzurra è superiore.

Milan vs Parma (Dom 22, 18:00): Dopo il faticoso pareggio nel recupero contro il Como, il Milan di Fonseca deve ritrovare i 3 punti a San Siro per blindare il secondo posto. Il Parma è in salute, ma il gap tecnico è evidente.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Atalanta – Napoli GOL + Over 2.5 Due attacchi in forma, ci si aspetta una gara aperta.
Juventus – Como 1X + Over 1.5 Copertura necessaria: il Como è ostico e gioca bene.
Lecce – Inter 2 (Inter vincente) I nerazzurri non possono permettersi cali di tensione.
Milan – Parma 1 (Vittoria Milan) San Siro spingerà i rossoneri verso un successo vitale.
Roma – Cremonese 1 (Handicap -1) Giallorossi favoriti per una vittoria larga all’Olimpico.

Il nostro “Top Pick”: Inter Vincente. La squadra di Inzaghi ha un ritmo insostenibile per le “piccole” e la quota per il segno 2 fisso è un’ottima base per la tua schedina del weekend.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

Avatar
