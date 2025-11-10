Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Ligue 1

PSG all’ultimo respiro, 3-2 al Lione! Marsiglia e Lens inseguono

I Campioni di Francia rispondono al Marsiglia e a Lens: serve però un gol di Joao Neves allo scadere per centrare la vittoria

Nov 10, 20251 Lettura
LEVERKUSEN, GERMANY - OCTOBER 21: Ousmane Dembele of Paris Saint-Germain celebrates scoring his team's sixth goal with teammates during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 match between Bayer 04 Leverkusen and Paris Saint-Germain at BayArena on October 21, 2025 in Leverkusen, Germany. (Photo by Teresa Kröger - UEFA/UEFA via Getty Images)

La dodicesima giornata di Ligue 1 ci ha regalato, sorprendentemente, un’autentica bagarre in testa. Il campionato francese vede infatti inseguire i parigini, vittoriosi a Lione per 2-3, dal Marsiglia, vittorioso in casa sul Brest per 3-0 grazie ai goal di Gomes e del solito Greenwood (su rigore) nel primo tempo, per poi trovare il tris con l’intramontabile Aubameyang all’81. Oltre alla squadra di De Zerbi però c’è anche il Lens, vittorioso nel posticipo di sabato con un roboante 1-4 a domicilio, in casa del Monaco. Gli ospiti vincono una gara difficile e succede quasi tutto nel primo tempo, con il vantaggio di Edouard in apertura, che trova prima il pari con Balogun su rigore, ma è lo stesso attaccante americano ex Arsenal che si rende protagonista di un espulsione, a cavallo fra l’1-2 firmato da Said, e l’1-3 ad opera di Sangare. Lens che poi chiuderà la partita sul definitivo 1-4 grazie alla doppietta di Said, che proietta a due punti dal PSG, a braccetto con la squadra di De Zerbi.

I campioni in carica invece sono stati costretti a regolare il Lione con non poca fatica. I parigini, prima in vantaggio due volte durante il primo tempo grazie ai goal di Zaire Emery prima e di Kvravatskhelia poi, che ha risposto al pari momentaneo di Moreira. In apertura di secondo tempo c’è stato il pari di Moreira, ma ci ha pensato Joao Neves, al 95’ a chiudere la partita e a regalare tre punti d’oro a Luis Enrique.

Nelle altre partite, da segnalare il successo dello Strasburgo sul Lille per 2-0 grazie alla doppietta di Emegha, dopo che la scorsa settimana c’era stata la rovinosa sconfitta per 4-1 ad opera del Rennes, mentre il Metz regola il Nizza in casa per 2-1. Pari tra Lorient e Tolosa, vittoria del Rennes sul Paria FC per 1-0 a domicilio e vittoria dell’Angers sull’Auxerre per 2-0.

