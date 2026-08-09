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PSG-Aston Villa, le probabili formazioni, orario e diretta tv

PSG e Aston Villa si sfidano per il primo trofeo europeo della stagione: tutto su data, orario, stadio e diretta TV della Supercoppa UEFA 2026.

Ago 9, 20261 Lettura
PARIS, FRANCE - APRIL 08: Desire Doue of Paris Saint-Germain celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg match between Paris Saint-Germain FC and Liverpool FC at Parc des Princes on April 08, 2026 in Paris, France. (Photo by Stuart Franklin - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Supercoppa UEFA 2026 apre ufficialmente la nuova stagione del grande calcio europeo con una sfida che promette spettacolo. Di fronte ci saranno il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League 2025/26, e l’Aston Villa, trionfatore in Europa League. Due protagoniste assolute dell’ultima annata europea pronte a contendersi il primo trofeo continentale della stagione. Ma quando si gioca PSG-Aston Villa? A che ora inizia e dove vedere la Supercoppa UEFA 2026 in TV? Ecco tutte le informazioni sulla finale.

Quando si gioca PSG-Aston Villa

La Supercoppa UEFA rappresenta tradizionalmente il primo grande appuntamento internazionale della nuova stagione e mette di fronte le squadre vincitrici delle due principali competizioni UEFA per club.

L’edizione 2026 vedrà protagoniste PSG e Aston Villa, reduci da due percorsi europei di altissimo livello. Per entrambe l’obiettivo sarà iniziare la nuova stagione conquistando immediatamente un trofeo prestigioso.

A fare da cornice alla finale sarà, per la prima volta, la Red Bull Arena di Salisburgo. L’impianto austriaco, casa del Red Bull Salisburgo, può ospitare circa 30.000 spettatori nelle competizioni UEFA e diventerà il palcoscenico di una delle partite più attese dell’estate europea.

Dove vedere la Supercoppa UEFA 2026 in TV

Grande attenzione anche alla copertura televisiva dell’evento. In Italia, secondo la programmazione prevista, PSG-Aston Villa sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport, con una copertura dedicata alla finale comprendente prepartita, analisi e approfondimenti.

Gli abbonati potranno quindi seguire la Supercoppa UEFA 2026 in TV su Sky Sport. Per quanto riguarda la visione in streaming, sarà necessario fare riferimento alla programmazione ufficiale comunicata dall’emittente in prossimità dell’incontro.

PSG-Aston Villa rappresenterà così il primo grande banco di prova della nuova stagione europea: Champions League contro Europa League, con un trofeo già in palio e Salisburgo pronta a ospitare la sfida.

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