PSG e Lille a valanga, al Lione il big match con il Marsiglia

Si è conclusa la terza giornata della Ligue 1, ed è stato un turno all’insegna dello spettacolo. Sono infatti 39 i goal totali segnati in questo turno, con PSG e Lille sugli scudi. I parigini infatti hanno schiantato il Tolosa con un sonoro 6-3 a domicilio, con una tripletta di Joao Neves, una doppietta di Dembele e il goal del 2-0 a firma di Barcola.

Successo largo in trasferta anche per il Lille, con un 1-7 ai danni del Lorient. Dopo uno 0-0 a fine primo tempo, la squadra di Genesio si è scatenata nella ripresa: goal del vantaggio di Perraud e raddoppio a stretto giro di Pardo, con i padroni di casa che riaprono il match grazie al tap-in su rigore sbagliato di Tosin, ma è ancora Pardo a ristabilire le distanze in favore degli ospiti che, in 15 minuti, gonfiano la rete al tre quattro volte: doppietta di Igamane e un goal a testa di Haraldsson e Sahraoui, per l’1-7 finale.

Nel big match di giornata invece, ancora KO il Marsiglia di De Zerbi: in 10 per più di un’ora, gli uomini dell’allenatore italiano cadono all’87’ a causa dell’autogoal di Balerdi, che firma l’1-0 decisivo e lancia il Lione primo in classifica a punteggio pieno con 9 punti in tre giornate. Monaco che invece regola la clausola Strasburgo con uno scoppiettante 3-2: vantaggio di Akliouche e raddoppio di Balogun in apertura di ripresa, con gli ospiti che riprendono clamorosamente la partita in tre minuti, grazie alla rete di Bakwa e al rigore di Panichelli, ma è Minamino ad avere l’ultima parola per i monegaschi, firmando il 3-2 decisivo al 96’.

Nelle altre gare, da segnalare la prima, storica vittoria del Paris FV: 3-2 ai danni del Metz. Vittorie anche per Lens e Le Havre, entrambe vittoriose per 3-1 contro, rispettivamente, Brest e Nizza, mentre il Nantes batte l’Auxerre per 1-0. Pareggio tra Angers e Rennes, grazie ai goal di Lepaul prima per gli ospiti e Peter dopo per l’1-1 decisivo.