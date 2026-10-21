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PARIS, FRANCE - OCTOBER 20: Ferran Torres of Paris Saint-Germain shoots and misses a chance under pressure from Xavi Espart of FC Barcelona during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona at Parc des Princes on October 20, 2026 in Paris, France. (Photo by David Ramos - UEFA/UEFA via Getty Images)
Champions League

PSG e Liverpool da urlo: City travolgente, Barça ko a Parigi

Ott 21, 20261 Lettura

La terza giornata della League Phase di Champions League regala spettacolo, gol e risultati sorprendenti. Il PSG di Luis Enrique batte il Barcellona 4-2 e vola a nove punti insieme al Liverpool, protagonista di una spettacolare rimonta contro il Villarreal. Il Manchester City travolge l’AEK Atene 5-1, mentre Atletico Madrid e Stoccarda si dividono la posta. A preoccupare i parigini è soprattutto l’infortunio di Kvaratskhelia, per il quale si teme una grave lesione al ginocchio.

PSG-Barcellona 4-2: poker parigino, ansia per Kvaratskhelia

Al Parco dei Principi il PSG passa con Doué, ma Xavi Espart ristabilisce l’equilibrio al 55′. Lucas Hernandez riporta avanti i francesi al 71′, prima del nuovo pareggio firmato da Yamal. Nel finale Vitinha e Fabian Ruiz consegnano il successo a Luis Enrique. Serata amara sul fronte infortuni: si fermano Dembelé, Marquinhos e Kvaratskhelia, per il quale si teme la rottura del legamento crociato, ancora da confermare.

Liverpool-Villarreal 4-3: rimonta spettacolare dei Reds

Il Villarreal sorprende Anfield con Mikautadze e Sergi Cardona, portandosi sul 2-0. Il Liverpool reagisce con Mac Allister e Araujo, completando la rimonta nella ripresa grazie alla doppietta dell’argentino e al gol di Wirtz. Oluwaseyi accorcia nel finale, ma i Reds resistono e conquistano la terza vittoria consecutiva in Champions League.

Manchester City-AEK Atene 5-1: Foden protagonista assoluto

Il Manchester City domina all’Etihad e travolge l’AEK Atene. Anderson apre le marcature, poi Phil Foden si scatena con una tripletta. Dopo il momentaneo gol greco di Pilios, Cherki contribuisce alla goleada. I Citizens salgono a sei punti, confermando la straordinaria qualità del proprio reparto offensivo.

Stoccarda-Atletico Madrid 1-1: Alvarez risponde a Leweling

Lo Stoccarda sblocca la sfida con Leweling, ma Julian Alvarez trova il pareggio a inizio ripresa. L’espulsione di Hjulmand lascia l’Atletico in inferiorità numerica, senza però consentire ai tedeschi di conquistare i tre punti. Stoccarda a quota sette, Colchoneros a quattro.

Le altre partite: Dortmund vincente, Porto sconfitto

Il Borussia Dortmund supera 2-1 il Sabah grazie alla doppietta di Guirassy e raggiunge sei punti. Il Fenerbahçe spreca invece due reti di vantaggio contro lo Slavia Praga, che rimonta fino al 2-2. Colpo del PSV, vittorioso 1-0 sul Porto grazie alla rete di Til. Per i portoghesi arriva la terza sconfitta consecutiva nella competizione.

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