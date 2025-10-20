PSG e Monaco frenano, il Marsiglia ringrazia e va in testa

L’ottava giornata della Ligue 1 si è aperta con la sorpresa PSG che, davanti ai suoi tifosi, non riesce ad andare oltre un pari scoppiettante contro lo Strasburgo. Un 3-3 pirotecnico, con la partita che si è aperta grazie ad un goal di Barcola al 6’ minuto, ma poi sono gli ospiti a prendersi la scena: Panichelli prima e Moreira poi chiudono il primo tempo sull’1-2, poi è ancora Panichelli a fare doppietta e 1-3. La reazione dei campioni di Francia è immediata: 2-3 firmato Ramos su rigore e poi è Mayulu al 79’ l’autore del 3-3 finale.

Una brusca frenata per i ragazzi di Luis Enrique, che regalano la vetta al Marsiglia. Greenwood e soci infatti non si fanno sfuggire l’occasione di acciuffare la vetta solitaria e travolgono il Le Havre 6-2: vantaggio degli ospiti con Kechta, pari marsigliese grazie al rigore dell’ex Manchester che poi, nel secondo tempo, si prende tutti i riflettori con tre goal a cavallo tra il 67’ e il 76’ che gli valgono il poker personale, il primo in carriera. A chiudere i conti sono Vaz e Murillo, con l’Inutile goal di Toure per gli ospiti nel mezzo.

Frena anche il Monaco in casa dell’Angers: pareggio che porta la firma di Balogun per gli ospiti e di Cherif per i padroni di casa che, all’85’, fissa il risultato finale sull’1-1, così come il Lione che perde a Nizza per 3-2: la squadra di Fonseca cade sotto i colpi di Bard, Diop e Boudaui, capaci di portare per ben tre volte in vantaggio i padroni di casa, rendendo inutili i due pareggi di Suic prima, e l’autogoal di Matland Niles dopo.

Nel posticipo invece, corsaro il Lille in casa del Nantes: un goal per tempo della squadra di Genesio che si regala partita e zona Europa League, grazie alle firme di Haraldsson e Igamane. Nelle altre partite, successo del Lens sul Paris FC per 2-1, mentre il Tolosa travolge il Metz per 4-0. Pari spettacolari e pirotecnici tra Lorient e Brest (3-3), e tra Rennes e Auxerre (2-2).