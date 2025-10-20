Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Ligue 1

PSG e Monaco frenano, il Marsiglia ringrazia e va in testa

L'OM domina sul Le Havre e si porta a quota 18 punti, approfittando del passo falso dei parigini. Crolla il Lione di Fonseca, sconfitto dal Nizza

Ott 20, 20251 Lettura
MARSEILLE, FRANCE - MAY 02: Chancel Mbemba of Marseille celebrates scoring his team's first goal with teammate Amine Harit during the UEFA Europa League 2023/24 Semi-Final first leg match between Olympique de Marseille and Atalanta BC at Stade de Marseille on May 02, 2024 in Marseille, France. (Photo by Valerio Pennicino - UEFA/UEFA via Getty Images)

L’ottava giornata della Ligue 1 si è aperta con la sorpresa PSG che, davanti ai suoi tifosi, non riesce ad andare oltre un pari scoppiettante contro lo Strasburgo. Un 3-3 pirotecnico, con la partita che si è aperta grazie ad un goal di Barcola al 6’ minuto, ma poi sono gli ospiti a prendersi la scena: Panichelli prima e Moreira poi chiudono il primo tempo sull’1-2, poi è ancora Panichelli a fare doppietta e 1-3. La reazione dei campioni di Francia è immediata: 2-3 firmato Ramos su rigore e poi è Mayulu al 79’ l’autore del 3-3 finale.

Una brusca frenata per i ragazzi di Luis Enrique, che regalano la vetta al Marsiglia. Greenwood e soci infatti non si fanno sfuggire l’occasione di acciuffare la vetta solitaria e travolgono il Le Havre 6-2: vantaggio degli ospiti con Kechta, pari marsigliese grazie al rigore dell’ex Manchester che poi, nel secondo tempo, si prende tutti i riflettori con tre goal a cavallo tra il 67’ e il 76’ che gli valgono il poker personale, il primo in carriera. A chiudere i conti sono Vaz e Murillo, con l’Inutile goal di Toure per gli ospiti nel mezzo.

Frena anche il Monaco in casa dell’Angers: pareggio che porta la firma di Balogun per gli ospiti e di Cherif per i padroni di casa che, all’85’, fissa il risultato finale sull’1-1, così come il Lione che perde a Nizza per 3-2: la squadra di Fonseca cade sotto i colpi di Bard, Diop e Boudaui, capaci di portare per ben tre volte in vantaggio i padroni di casa, rendendo inutili i due pareggi di Suic prima, e l’autogoal di Matland Niles dopo.

Nel posticipo invece, corsaro il Lille in casa del Nantes: un goal per tempo della squadra di Genesio che si regala partita e zona Europa League, grazie alle firme di Haraldsson e Igamane. Nelle altre partite, successo del Lens sul Paris FC per 2-1, mentre il Tolosa travolge il Metz per 4-0. Pari spettacolari e pirotecnici tra Lorient e Brest (3-3), e tra Rennes e Auxerre (2-2).

0 Shares

Articoli correlati

Svolta Monaco: Hütter addio, Pocognoli in pole. Motta sullo sfondo

Ott 12, 2025

Marsiglia show, cade in casa il Lione, pari tra Lille e PSG

Ott 6, 2025

Tonfo Monaco, Lione e PSG in vetta: tutti i risultati della Ligue 1

Set 29, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.