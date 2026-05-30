Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Champions League

PSG nella storia, batte l’Arsenal e si prende ancora la Champions

A Budapest i francesi conquistano il secondo trionfo consecutivo in Europa: decisivi gli errori dal dischetto di Eze e Gabriel dopo l’1-1 dei tempi regolamentari.

Mag 30, 20261 Lettura
BUDAPEST, HUNGARY - MAY 30: Players of Paris Saint-Germain celebrate victory after Gabriel of Arsenal (not pictured) misses the team's fifth penalty in the penalty shoot out during the UEFA Champions League Final 2026 match between Paris Saint-Germain and Arsenal FC at Puskas Arena on May 30, 2026 in Budapest, Hungary. (Photo by Stuart Franklin - UEFA/UEFA via Getty Images)

PSG-ARSENAL 5-4 DCR (1-1 DTS)
6′ Havertz (A), 20′ st rig. Dembélé (P)

Il Paris Saint-Germain si conferma sul tetto d’Europa e conquista la Champions League 2025-26, superando l’Arsenal ai calci di rigore nella finale di Budapest. Dopo l’1-1 maturato nei 120 minuti, la squadra di Luis Enrique si impone dagli undici metri per 5-4, centrando il secondo successo consecutivo nella competizione e consolidando il proprio dominio continentale.

Havertz illude l’Arsenal, Dembélé firma la rimonta

La finale si accende subito con il vantaggio dei Gunners. Al 6’, Kai Havertz sfrutta al meglio un’azione sviluppata da Trossard e batte Safonov con un preciso sinistro sotto la traversa. Il PSG reagisce aumentando il possesso e la pressione offensiva, ma nel primo tempo fatica a trovare varchi contro l’organizzazione difensiva della formazione di Arteta.

Nella ripresa arriva l’episodio che cambia il match. Al 65’ Mosquera stende Kvaratskhelia in area e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri Ousmane Dembélé non sbaglia e ristabilisce l’equilibrio. I parigini sfiorano anche il sorpasso con lo stesso Kvaratskhelia, fermato dal palo, mentre Vitinha manca di poco il bersaglio nel finale.

Decidono i rigori: PSG ancora campione d’Europa

I tempi supplementari regalano poche emozioni e il verdetto viene affidato ai calci di rigore. Per il PSG l’unico errore porta la firma di Nuno Mendes, ma l’Arsenal paga a caro prezzo gli sbagli di Eberechi Eze e Gabriel. Proprio il difensore brasiliano fallisce il penalty decisivo che consegna il trofeo ai francesi.

Per il PSG è una vittoria che entra nella storia: secondo trionfo consecutivo in Champions League e terza coppa europea da allenatore per Luis Enrique, già vincitore nel 2015 alla guida del Barcellona. Una conferma del progetto parigino, ormai punto di riferimento assoluto del calcio europeo.

0 Shares
Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Fondatore e Direttore Responsabile dal 2010. Una passione che si è trasformata in lavoro.

Articoli correlati

PSG-Arsenal le probabili formazioni, orario e diretta tv

Mag 29, 2026

PSG-Arsenal, tutto pronto per la finale: due filosofie, un solo trono

Mag 28, 2026

PSG-Arsenal è la finale di Champions League 2026: le curiosità

Mag 10, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.