Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
MANCHESTER, ENGLAND - OCTOBER 14: Antoine Semenyo of Manchester City is challenged by Nuno Mendes of Paris Saint-Germain during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 match between Manchester City and Paris Saint-Germain at City of Manchester Stadium on October 14, 2026 in Manchester, England. (Photo by Julian Finney - UEFA/UEFA via Getty Images)
Champions League

PSG show contro il Man City: Liverpool a valanga, Dortmund ko

Ott 14, 20261 Lettura

La Champions League regala spettacolo nella seconda giornata, tra goleade, rimonte e risultati sorprendenti. Il PSG conquista il big match contro il Manchester City per 4-2, confermandosi tra le grandi favorite della competizione. Il Liverpool dilaga 6-3 contro il LASK grazie alla tripletta di Barcola, mentre l’Aston Villa travolge il Fenerbahce con un netto 6-0. Clamoroso successo del Bodo/Glimt sul Borussia Dortmund. Festeggiano anche Betis, Stoccarda e Shakhtar Donetsk.

PSG dominante, Manchester City travolto: Haaland non basta

Il Paris Saint-Germain espugna Manchester 4-2 con una prestazione autoritaria. Doué sblocca al 13′, Dembélé raddoppia due minuti dopo e Vitinha firma il tris al 32′. Nella ripresa Haaland accorcia al 53′, ma Akliouche ristabilisce le distanze al 62′. Il norvegese completa la doppietta al 75′, mentre Donnarumma evita il quinto gol parigino parando un rigore a Ferran Torres. PSG a punteggio pieno con 6 punti, City fermo a quota 3.

Liverpool spettacolare, Barcola firma una tripletta

Il Liverpool travolge il LASK 6-3 in una sfida ricca di emozioni. Araujo apre le marcature, poi Barcola si scatena con una tripletta che indirizza definitivamente l’incontro. A segno anche Frimpong e Koumas. Gli austriaci reagiscono con Ljubicic e la doppietta di Flecker, ma non basta. Secondo successo europeo per i Reds.

Aston Villa da record, il Bodo/Glimt sorprende il Dortmund

L’Aston Villa umilia il Fenerbahce 6-0 con le doppiette di Jackson e Barkley, oltre ai gol di Manzambi e Abraham. In Norvegia arriva invece la sorpresa della giornata: il Bodo/Glimt batte 1-0 il Borussia Dortmund grazie alla rete decisiva di Sjovold al 52′.

Betis in rimonta, sorridono Stoccarda e Shakhtar

Il Betis supera il Porto 3-2 al termine di una partita spettacolare, decisa dal rigore di Isco all’84’. Successo netto dello Stoccarda, 3-0 sul campo dello Slovan Bratislava, con Undav, un’autorete e Demirovic. Vince anche lo Shakhtar Donetsk, che supera 3-1 l’AEK Atene in rimonta grazie a Pedrinho, Tobias e Mendoza.

0 Shares
Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

Articoli correlati

Champions League, disastro Italia: quattro sconfitte e un record negativo

Ott 15, 2026

Roma, rimonta shock: Mourinho beffa Gasperini all’Olimpico

Ott 14, 2026

Rimonta amara per Fabregas: Douvikas non basta, il Como cade in Olanda

Ott 14, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.