PSG sul tetto del Mondo, Flamengo ko ai rigori! Primo trionfo mondiale

Impresa di Safonov: il secondo portiere para quattro penalty e regala ai francesi il primo titolo mondiale

Dic 18, 20251 Lettura
Credit photo FIFA Communications Division

Il Paris Saint-Germain vince per la prima volta la Coppa Intercontinentale, superando il Flamengo ai rigori nella finale disputata ad Al Rayyan, in Qatar. Il protagonista assoluto è stato Matvey Safonov, portiere di riserva, autore di quattro parate decisive dal dischetto dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari. Il Flamengo, campione in carica di Brasileirão e Libertadores, ha retto bene il confronto, ma ha pagato caro gli errori dal dischetto. Dei cinque rigori calciati, solo De La Cruz è andato a segno. Safonov ha ipnotizzato Saul, Pedro, Pereira e Luiz Araujo, portando il trofeo a Parigi.

Nel primo tempo, il PSG ha sfruttato un errore di Rossi per sbloccare il match con il tap-in di Kvaratskhelia al 38’. Il pareggio è arrivato al 62’ con Jorginho su rigore, assegnato dopo il Var per un fallo di Marquinhos su De Arrascaeta. Nei supplementari, occasioni clamorose da entrambe le parti, ma nessun gol.

Nonostante una prestazione poco brillante e l’eliminazione estiva nel Mondiale per Club contro il Chelsea, il PSG si riscatta con cinismo. In Ligue 1 è secondo dietro al Lens, ma trova il successo internazionale più prestigioso grazie a una difesa solida e al portiere che non ti aspetti.

Con questo successo, il Paris Saint-Germain diventa la prima squadra francese a vincere la Coppa Intercontinentale, entrando nella storia del calcio transalpino. Un titolo arrivato con fatica, ma che consacra la squadra tra le grandi d’Europa e del mondo.

Redazione

